https://ria.ru/20230903/diplomatiya-1893946873.html
Эксперт оценил последствия призыва экс-премьера Финляндии к переговорам
Эксперт оценил последствия призыва экс-премьера Финляндии к переговорам - РИА Новости, 03.09.2023
Эксперт оценил последствия призыва экс-премьера Финляндии к переговорам
Призыв экс-премьера Финляндии надавить на Россию и Украину, чтобы усадить их за стол переговоров, пока не видится результативным, изменить кардинально ситуацию... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T16:31
2023-09-03T16:31
2023-09-03T16:31
специальная военная операция на украине
россия
финляндия
украина
владимир путин
александр стубб
мгимо
евросоюз
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Призыв экс-премьера Финляндии надавить на Россию и Украину, чтобы усадить их за стол переговоров, пока не видится результативным, изменить кардинально ситуацию это не поможет, сказал РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин. Ранее бывший премьер-министр Финляндии, член правоцентристской Коалиционной партии Александр Стубб, которые выдвинул свою кандидатуру в президенты на выборах в 2024 году, заявил, что придется оказывать сильное давление на Россию и Украину, чтобы они сели за стол переговоров. "Разные европейские политики заявляют о том, что надо как-то выходить из этой ситуации с боевыми действиями, потому что они многим видятся бесконечными. Об этом говорят сейчас малые страны - Венгрия, Финляндия. В Европе считают, что надо заканчивать это вооруженное противостояние. Но я пока скептически отношусь к результативности такого рода заявлений", - сказал он в беседе с агентством. Ни Венгрия, ни Финляндия не играют ключевые роли в данной ситуации, отметил он. "Это не те страны, которые принимают судьбоносные решения для мира. А если мы берем позицию Вашингтона, ЕС, то мы четко видим, что они будут поддерживать Украину пока Киев об этом просит. Поэтому мне видится, что пока на данный момент нет необходимого потенциала у такого рода заявлений, чтобы кардинальным образом изменить ситуацию", - подчеркнул он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230826/ukraina-1892324087.html
https://ria.ru/20230821/styd-1891189640.html
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россия, финляндия, украина, владимир путин, александр стубб, мгимо, евросоюз, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Финляндия, Украина, Владимир Путин, Александр Стубб, МГИМО, Евросоюз, НАТО, В мире
Эксперт оценил последствия призыва экс-премьера Финляндии к переговорам
Топорнин усомнился в эффективности призыва экс-премьера Финляндии к переговорам
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Призыв экс-премьера Финляндии надавить на Россию и Украину, чтобы усадить их за стол переговоров, пока не видится результативным, изменить кардинально ситуацию это не поможет, сказал РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.
Ранее бывший премьер-министр Финляндии, член правоцентристской Коалиционной партии Александр Стубб, которые выдвинул свою кандидатуру в президенты на выборах в 2024 году, заявил, что придется оказывать сильное давление на Россию и Украину, чтобы они сели за стол переговоров.
Победить невозможно: Запад готовится к сдаче Украины
"Разные европейские политики заявляют о том, что надо как-то выходить из этой ситуации с боевыми действиями, потому что они многим видятся бесконечными. Об этом говорят сейчас малые страны - Венгрия, Финляндия. В Европе считают, что надо заканчивать это вооруженное противостояние. Но я пока скептически отношусь к результативности такого рода заявлений", - сказал он в беседе с агентством.
Ни Венгрия, ни Финляндия не играют ключевые роли в данной ситуации, отметил он.
"Это не те страны, которые принимают судьбоносные решения для мира. А если мы берем позицию Вашингтона, ЕС, то мы четко видим, что они будут поддерживать Украину пока Киев об этом просит. Поэтому мне видится, что пока на данный момент нет необходимого потенциала у такого рода заявлений, чтобы кардинальным образом изменить ситуацию", - подчеркнул он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.