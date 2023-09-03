Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил последствия призыва экс-премьера Финляндии к переговорам - РИА Новости, 03.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:31 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/diplomatiya-1893946873.html
Эксперт оценил последствия призыва экс-премьера Финляндии к переговорам
Эксперт оценил последствия призыва экс-премьера Финляндии к переговорам - РИА Новости, 03.09.2023
Эксперт оценил последствия призыва экс-премьера Финляндии к переговорам
Призыв экс-премьера Финляндии надавить на Россию и Украину, чтобы усадить их за стол переговоров, пока не видится результативным, изменить кардинально ситуацию... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T16:31
2023-09-03T16:31
специальная военная операция на украине
россия
финляндия
украина
владимир путин
александр стубб
мгимо
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101998/75/1019987517_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_0629484a7bcba4a302c069e7a9284b48.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Призыв экс-премьера Финляндии надавить на Россию и Украину, чтобы усадить их за стол переговоров, пока не видится результативным, изменить кардинально ситуацию это не поможет, сказал РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин. Ранее бывший премьер-министр Финляндии, член правоцентристской Коалиционной партии Александр Стубб, которые выдвинул свою кандидатуру в президенты на выборах в 2024 году, заявил, что придется оказывать сильное давление на Россию и Украину, чтобы они сели за стол переговоров. "Разные европейские политики заявляют о том, что надо как-то выходить из этой ситуации с боевыми действиями, потому что они многим видятся бесконечными. Об этом говорят сейчас малые страны - Венгрия, Финляндия. В Европе считают, что надо заканчивать это вооруженное противостояние. Но я пока скептически отношусь к результативности такого рода заявлений", - сказал он в беседе с агентством. Ни Венгрия, ни Финляндия не играют ключевые роли в данной ситуации, отметил он. "Это не те страны, которые принимают судьбоносные решения для мира. А если мы берем позицию Вашингтона, ЕС, то мы четко видим, что они будут поддерживать Украину пока Киев об этом просит. Поэтому мне видится, что пока на данный момент нет необходимого потенциала у такого рода заявлений, чтобы кардинальным образом изменить ситуацию", - подчеркнул он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230826/ukraina-1892324087.html
https://ria.ru/20230821/styd-1891189640.html
россия
финляндия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101998/75/1019987517_225:0:2000:1331_1920x0_80_0_0_ff9ed761114131f5c968efeda04adebb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, финляндия, украина, владимир путин, александр стубб, мгимо, евросоюз, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Финляндия, Украина, Владимир Путин, Александр Стубб, МГИМО, Евросоюз, НАТО, В мире
Эксперт оценил последствия призыва экс-премьера Финляндии к переговорам

Топорнин усомнился в эффективности призыва экс-премьера Финляндии к переговорам

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertБывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб
Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Призыв экс-премьера Финляндии надавить на Россию и Украину, чтобы усадить их за стол переговоров, пока не видится результативным, изменить кардинально ситуацию это не поможет, сказал РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.
Ранее бывший премьер-министр Финляндии, член правоцентристской Коалиционной партии Александр Стубб, которые выдвинул свою кандидатуру в президенты на выборах в 2024 году, заявил, что придется оказывать сильное давление на Россию и Украину, чтобы они сели за стол переговоров.
Флаги Украины и Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Победить невозможно: Запад готовится к сдаче Украины
26 августа, 08:00
"Разные европейские политики заявляют о том, что надо как-то выходить из этой ситуации с боевыми действиями, потому что они многим видятся бесконечными. Об этом говорят сейчас малые страны - Венгрия, Финляндия. В Европе считают, что надо заканчивать это вооруженное противостояние. Но я пока скептически отношусь к результативности такого рода заявлений", - сказал он в беседе с агентством.
Ни Венгрия, ни Финляндия не играют ключевые роли в данной ситуации, отметил он.
"Это не те страны, которые принимают судьбоносные решения для мира. А если мы берем позицию Вашингтона, ЕС, то мы четко видим, что они будут поддерживать Украину пока Киев об этом просит. Поэтому мне видится, что пока на данный момент нет необходимого потенциала у такого рода заявлений, чтобы кардинальным образом изменить ситуацию", - подчеркнул он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Испанский стыд Европы
21 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияФинляндияУкраинаВладимир ПутинАлександр СтуббМГИМОЕвросоюзНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала