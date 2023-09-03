https://ria.ru/20230903/bespilotnik-1893927411.html

Гладков рассказал подробности о сбитом в Белгородской области БПЛА

Гладков рассказал подробности о сбитом в Белгородской области БПЛА - РИА Новости, 03.09.2023

Гладков рассказал подробности о сбитом в Белгородской области БПЛА

Система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T13:43

2023-09-03T13:43

2023-09-03T13:43

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

безопасность

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.

https://ria.ru/20230902/ataka-1893828415.html

белгородская область

белгород

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белгородская область, белгород, вячеслав гладков, безопасность