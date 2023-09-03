https://ria.ru/20230903/bespilotnik-1893927411.html
Гладков рассказал подробности о сбитом в Белгородской области БПЛА
Гладков рассказал подробности о сбитом в Белгородской области БПЛА - РИА Новости, 03.09.2023
Гладков рассказал подробности о сбитом в Белгородской области БПЛА
Система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T13:43
2023-09-03T13:43
2023-09-03T13:43
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.
https://ria.ru/20230902/ataka-1893828415.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, белгород, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Безопасность
Гладков рассказал подробности о сбитом в Белгородской области БПЛА
Гладков: ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду