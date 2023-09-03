https://ria.ru/20230903/afganistan-1893986222.html
Сведения об аресте Карзая в Афганистане могут быть слухами, заявили талибы
Сведения об аресте Карзая в Афганистане могут быть слухами, заявили талибы - РИА Новости, 03.09.2023
Сведения об аресте Карзая в Афганистане могут быть слухами, заявили талибы
Глава политического офиса движения "Талибан*" (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в Катаре Сухейль Шахин не располагает... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T23:56
2023-09-03T23:56
2023-09-03T23:58
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ДОХА, 3 сен - РИА Новости, Юлия Троицкая. Глава политического офиса движения "Талибан*" (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в Катаре Сухейль Шахин не располагает информацией о возможном аресте экс-президента Афганистана Хамида Карзая, допускает, что это слухи. "У меня нет никакой информации по этому поводу, это могут быть слухи", - заявил РИА Новости Шахин, комментируя сообщения, что Карзай мог быть задержан нынешними властями Афганистана. Ранее бывший президент Афганистана Хамид Карзай призывал временное правительство страны, сформированное "Талибаном*", отменить запрет на образование и работу в неправительственных организациях для женщин.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, афганистан, катар, россия, сухейль шахин, хамид карзай, талибан, оон
В мире, Афганистан, Катар, Россия, Сухейль Шахин, Хамид Карзай, Талибан, ООН
Сведения об аресте Карзая в Афганистане могут быть слухами, заявили талибы
Политофис талибов: информация об аресте Карзая в Афганистане может быть слухами
ДОХА, 3 сен - РИА Новости, Юлия Троицкая. Глава политического офиса движения "Талибан*" (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в Катаре Сухейль Шахин не располагает информацией о возможном аресте экс-президента Афганистана Хамида Карзая, допускает, что это слухи.
"У меня нет никакой информации по этому поводу, это могут быть слухи", - заявил РИА Новости Шахин, комментируя сообщения, что Карзай мог быть задержан нынешними властями Афганистана.
Афганистан сам борется с вооруженными группировками, заявили в Кабуле
Ранее бывший президент Афганистана Хамид Карзай призывал временное правительство страны, сформированное "Талибаном*", отменить запрет на образование и работу в неправительственных организациях для женщин.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность