https://ria.ru/20230902/turtsiya-1893852374.html

МВД Турции сообщило о задержании 42 организаторов нелегальной миграции

МВД Турции сообщило о задержании 42 организаторов нелегальной миграции - РИА Новости, 02.09.2023

МВД Турции сообщило о задержании 42 организаторов нелегальной миграции

Турецкие силовики задержали в двух провинциях страны 42 организаторов нелегальной миграции, сообщил в субботу глава МВД Турции Али Ерликая. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T17:08

2023-09-02T17:08

2023-09-02T17:08

в мире

турция

измир

мугла (провинция)

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 2 сен - РИА Новости. Турецкие силовики задержали в двух провинциях страны 42 организаторов нелегальной миграции, сообщил в субботу глава МВД Турции Али Ерликая. Операции были проведены в провинциях Измир и Мугла, написал министр в соцсети X. "25 организаторов нелегальной миграции задержаны в провинции Мугла, из них один иностранец. 18 из них уже арестованы", - сообщил Ерликая. В свою очередь, в Измире задержаны 17 организаторов миграции, в том числе один иностранец, из них 13 арестованы. Уточняется, что операции проводились совместно полицией, жандармерией и береговой охраной. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что граждане страны в ближайшее время ощутят изменения в результате операций по борьбе с нелегальными мигрантами. Рейды с целью задержания нелегалов при новом главе МВД проводятся ежедневно. Ерликая пообещал не прекращать борьбу с нелегальной миграцией.

https://ria.ru/20230805/deportatsiya-1888337301.html

турция

измир

мугла (провинция)

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в мире, турция, измир, мугла (провинция), реджеп тайип эрдоган