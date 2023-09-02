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МВД Турции сообщило о задержании 42 организаторов нелегальной миграции - РИА Новости, 02.09.2023
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17:08 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/turtsiya-1893852374.html
МВД Турции сообщило о задержании 42 организаторов нелегальной миграции
МВД Турции сообщило о задержании 42 организаторов нелегальной миграции - РИА Новости, 02.09.2023
МВД Турции сообщило о задержании 42 организаторов нелегальной миграции
Турецкие силовики задержали в двух провинциях страны 42 организаторов нелегальной миграции, сообщил в субботу глава МВД Турции Али Ерликая. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T17:08
2023-09-02T17:08
в мире
турция
измир
мугла (провинция)
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 2 сен - РИА Новости. Турецкие силовики задержали в двух провинциях страны 42 организаторов нелегальной миграции, сообщил в субботу глава МВД Турции Али Ерликая. Операции были проведены в провинциях Измир и Мугла, написал министр в соцсети X. "25 организаторов нелегальной миграции задержаны в провинции Мугла, из них один иностранец. 18 из них уже арестованы", - сообщил Ерликая. В свою очередь, в Измире задержаны 17 организаторов миграции, в том числе один иностранец, из них 13 арестованы. Уточняется, что операции проводились совместно полицией, жандармерией и береговой охраной. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что граждане страны в ближайшее время ощутят изменения в результате операций по борьбе с нелегальными мигрантами. Рейды с целью задержания нелегалов при новом главе МВД проводятся ежедневно. Ерликая пообещал не прекращать борьбу с нелегальной миграцией.
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в мире, турция, измир, мугла (провинция), реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Измир, Мугла (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган
МВД Турции сообщило о задержании 42 организаторов нелегальной миграции

Глава МВД Али Ерликая: в Турции задержали 42 организатора нелегальной миграции

© AP Photo / Burhan OzbiliciТурецкие полицейские
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Турецкие полицейские. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 сен - РИА Новости. Турецкие силовики задержали в двух провинциях страны 42 организаторов нелегальной миграции, сообщил в субботу глава МВД Турции Али Ерликая.
Операции были проведены в провинциях Измир и Мугла, написал министр в соцсети X.
"25 организаторов нелегальной миграции задержаны в провинции Мугла, из них один иностранец. 18 из них уже арестованы", - сообщил Ерликая.
В свою очередь, в Измире задержаны 17 организаторов миграции, в том числе один иностранец, из них 13 арестованы.
Уточняется, что операции проводились совместно полицией, жандармерией и береговой охраной.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что граждане страны в ближайшее время ощутят изменения в результате операций по борьбе с нелегальными мигрантами. Рейды с целью задержания нелегалов при новом главе МВД проводятся ежедневно. Ерликая пообещал не прекращать борьбу с нелегальной миграцией.
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