https://ria.ru/20230902/snaryady-1893873039.html
ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по районам Донецка
ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по районам Донецка - РИА Новости, 02.09.2023
ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по районам Донецка
Украинские войска выпустили еще четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T20:45
2023-09-02T20:45
2023-09-02T20:54
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 19.55 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Согласно представительству, с 19.20 по 19.30 украинские войска также выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. С 20.05 по 20.10 было выпущено семь снарядов калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html
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петровский район
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Последствия попадания кассетного снаряда в жилой дом в Донецке
В жилом доме в Петровском районе Донецка, во дворе которого при обстреле пострадали пять человек, корпус украинского кассетного снаряда пробил стену и влетел в квартиру, передаёт корреспондент РИА Новости. Хозяйка квартиры находилась в ней во время инцидента. Кассетными суббоеприпасами ранило людей, которые в этот момент гуляли во дворе.
2023-09-02T20:45
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по районам Донецка
ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Кировскому и Петровскому районам ДНР