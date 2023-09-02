https://ria.ru/20230902/snaryady-1893873039.html

ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по районам Донецка

ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по районам Донецка - РИА Новости, 02.09.2023

ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по районам Донецка

Украинские войска выпустили еще четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T20:45

2023-09-02T20:45

2023-09-02T20:54

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 19.55 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Согласно представительству, с 19.20 по 19.30 украинские войска также выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. С 20.05 по 20.10 было выпущено семь снарядов калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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Последствия попадания кассетного снаряда в жилой дом в Донецке В жилом доме в Петровском районе Донецка, во дворе которого при обстреле пострадали пять человек, корпус украинского кассетного снаряда пробил стену и влетел в квартиру, передаёт корреспондент РИА Новости. Хозяйка квартиры находилась в ней во время инцидента. Кассетными суббоеприпасами ранило людей, которые в этот момент гуляли во дворе. 2023-09-02T20:45 true PT0M17S

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато