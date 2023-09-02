Пентагон обсуждает масштабную ротацию военных в Восточной Европе, пишут СМИ
NBC: Пентагон обсуждает ротацию более четырех тысяч военных в Восточной Европе
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Пентагон обсуждает вопрос о ротации более чем четырех тысяч военнослужащих США, находящихся в Восточной Европе, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
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"В Пентагоне обсуждается вопрос о ротации более четырех тысяч американских военнослужащих, находящихся в Восточной Европе", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.
Как отмечает телеканал, в начале 2022 года Пентагон начал направлять дополнительные американские войска союзникам по НАТО в Восточной Европе. Как ожидается, срок их пребывания там закончится в 2024 году. Сейчас в министерстве обороны США решают, нужна ли ротация, или же стоит отозвать военных без последующей замены.
По данным источников, сейчас рассматриваются три варианта действий: полная ротация, частичная ротация и возвращение в США без замены.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби напомнил, что с началом российской операции на Украине американское военное присутствие в Восточной Европе достигло максимальных показателей со времен холодной войны. Он добавил, что США находятся в постоянном контакте с союзниками в регионе и всерьез относятся к их обеспокоенности.