https://ria.ru/20230902/rakhmaninov-1893796079.html

В посольстве России в США прошел вечер, посвященный творчеству Рахманинова

В посольстве России в США прошел вечер, посвященный творчеству Рахманинова - РИА Новости, 02.09.2023

В посольстве России в США прошел вечер, посвященный творчеству Рахманинова

Праздничный вечер, посвященный творчеству Сергея Рахманинова, прошел в пятницу в посольстве России в США, мероприятие приурочено к 150-летию со дня рождения... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T07:01

2023-09-02T07:01

2023-09-02T07:01

культура

сергей рахманинов

снг

россия

сша

африка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885418439_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d1d60578c8ecc23eef133c98b7755ff.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Праздничный вечер, посвященный творчеству Сергея Рахманинова, прошел в пятницу в посольстве России в США, мероприятие приурочено к 150-летию со дня рождения русского композитора. "Первого сентября в посольстве России в США состоялся праздничный вечер, посвященный творчеству Сергея Васильевича Рахманинова. Мероприятие приурочено к отмечаемому в этом году 150-летию со дня рождения великого русского композитора", - говорится в сообщении посольства в его телеграм-канале.Как отмечается, концерт посетили представители дипмиссий стран СНГ, Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также российские журналисты. "Мероприятие стало знаковым событием в культурной жизни Вашингтона. Гости делились восторженными впечатлениями от знакомства с композициями Сергея Васильевича Рахманинова. Многие признавались, что являются горячими поклонниками русской культуры", - подчеркивается в сообщении посольства. В сообщении отмечается, что посольство продолжит добрую традицию организации музыкальных вечеров и других мероприятий, демонстрирующих богатое культурное наследие России.

https://radiosputnik.ria.ru/20230613/bkl-1877825314.html

россия

сша

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей рахманинов, снг, россия, сша, африка