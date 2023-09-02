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В посольстве России в США прошел вечер, посвященный творчеству Рахманинова - РИА Новости, 02.09.2023
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Культура
 
07:01 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/rakhmaninov-1893796079.html
В посольстве России в США прошел вечер, посвященный творчеству Рахманинова
В посольстве России в США прошел вечер, посвященный творчеству Рахманинова - РИА Новости, 02.09.2023
В посольстве России в США прошел вечер, посвященный творчеству Рахманинова
Праздничный вечер, посвященный творчеству Сергея Рахманинова, прошел в пятницу в посольстве России в США, мероприятие приурочено к 150-летию со дня рождения... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T07:01
2023-09-02T07:01
культура
сергей рахманинов
снг
россия
сша
африка
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Праздничный вечер, посвященный творчеству Сергея Рахманинова, прошел в пятницу в посольстве России в США, мероприятие приурочено к 150-летию со дня рождения русского композитора. "Первого сентября в посольстве России в США состоялся праздничный вечер, посвященный творчеству Сергея Васильевича Рахманинова. Мероприятие приурочено к отмечаемому в этом году 150-летию со дня рождения великого русского композитора", - говорится в сообщении посольства в его телеграм-канале.Как отмечается, концерт посетили представители дипмиссий стран СНГ, Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также российские журналисты. "Мероприятие стало знаковым событием в культурной жизни Вашингтона. Гости делились восторженными впечатлениями от знакомства с композициями Сергея Васильевича Рахманинова. Многие признавались, что являются горячими поклонниками русской культуры", - подчеркивается в сообщении посольства. В сообщении отмечается, что посольство продолжит добрую традицию организации музыкальных вечеров и других мероприятий, демонстрирующих богатое культурное наследие России.
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сергей рахманинов, снг, россия, сша, африка
Культура, Сергей Рахманинов, СНГ, Россия, США, Африка
В посольстве России в США прошел вечер, посвященный творчеству Рахманинова

В посольстве России в США прошел вечер в честь 150-летия с рождения Рахманинова

© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Праздничный вечер, посвященный творчеству Сергея Рахманинова, прошел в пятницу в посольстве России в США, мероприятие приурочено к 150-летию со дня рождения русского композитора.
"Первого сентября в посольстве России в США состоялся праздничный вечер, посвященный творчеству Сергея Васильевича Рахманинова. Мероприятие приурочено к отмечаемому в этом году 150-летию со дня рождения великого русского композитора", - говорится в сообщении посольства в его телеграм-канале.
Как отмечается, концерт посетили представители дипмиссий стран СНГ, Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также российские журналисты.
"Мероприятие стало знаковым событием в культурной жизни Вашингтона. Гости делились восторженными впечатлениями от знакомства с композициями Сергея Васильевича Рахманинова. Многие признавались, что являются горячими поклонниками русской культуры", - подчеркивается в сообщении посольства.
В сообщении отмечается, что посольство продолжит добрую традицию организации музыкальных вечеров и других мероприятий, демонстрирующих богатое культурное наследие России.
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КультураСергей РахманиновСНГРоссияСШААфрика
 
 
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