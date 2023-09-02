https://ria.ru/20230902/poezd-1893866140.html

Глава МЧС рассказал о запуске "поезда безопасности" в московском метро

Глава МЧС рассказал о запуске "поезда безопасности" в московском метро - РИА Новости, 02.09.2023

Глава МЧС рассказал о запуске "поезда безопасности" в московском метро

"Поезд безопасности" от МЧС России поедет по рельсам московского метро уже 15 сентября, рассказал глава спасательного ведомства Александр Куренков в интервью... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T19:18

2023-09-02T19:18

2023-09-02T19:18

общество

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. "Поезд безопасности" от МЧС России поедет по рельсам московского метро уже 15 сентября, рассказал глава спасательного ведомства Александр Куренков в интервью для программы "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия 24"Ранее министр уже анонсировал запуск соответствующего поезда. В нем будет восемь тематических вагонов, посвященных сезонным и бытовым рискам, с которыми может столкнуться каждый. Для детей будут разработаны яркие увлекательные картинки, а для взрослых – профессиональные советы спасателей. "С 15 сентября будет двигаться в московском метрополитене поезд безопасности, в котором граждане, проезжающие в этом поезде, могут ознакомится с многими принципами безопасности", - сказал Куренков.В МЧС РФ также сообщали, что базовые правила поведения будут показаны в формате комиксов, а по QR-кодам можно перейти к просмотру тематических обучающих видеороликов.

https://ria.ru/20230902/pozharnye-1893863535.html

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общество, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)