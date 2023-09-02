https://ria.ru/20230902/oshibku-1893795494.html

"Будут стерты": в США испугались уничтожения из-за одной ошибки Буша

"Будут стерты": в США испугались уничтожения из-за одной ошибки Буша - РИА Новости, 02.09.2023

"Будут стерты": в США испугались уничтожения из-за одной ошибки Буша

Из-за решения Джорджа Буша-младшего о выходе из договора по ПРО в 2002 году США остались беззащитны против российского ядерного оружия, такое мнение выразил... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T06:15

2023-09-02T06:15

2023-09-02T07:47

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джордж буш (младший)

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Из-за решения Джорджа Буша-младшего о выходе из договора по ПРО в 2002 году США остались беззащитны против российского ядерного оружия, такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Эксперт отметил, что в случае эскалации конфликта между Вашингтоном и Москвой на Украине США потребуется несколько месяцев на то, чтобы собрать свои силы и отправить их воевать с Россией. По мнению Джонсона, такие действия мгновенно вызовут реакцию России, которая начнет топить американские военные корабли, а США не смогут этому ничего противопоставить."Чего Соединенные Штаты не учли, так это того, что из-за Джорджа Буша-младшего и его решения выйти из договора по ПРО Россия разработала надежную и эффективную систему противоракетной обороны. Это означает, что у них есть реальный шанс отразить удар любого оружия с ядерным зарядом, запущенного Соединенными Штатами <…>. У США такой возможности нет", — заявил аналитик.Джонсон уточнил, что, возможно, Россия и не сможет сбить все ракеты, но она имеет потенциал нейтрализовать подавляющее количество боезарядов, что в любом случае "позволит ей выжить". У США, по мнению эксперта, таких шансов нет."В случае эскалации Россия могла бы понести миллионы жертв, но она бы выжила. Соединенные Штаты не смогли бы выжить, они были бы стерты с лица земли", — заключил Джонсон.Ранее Владимир Путин заявил, что использование ядерного оружия теоретически возможно, если создается угроза существованию государства, его независимости и суверенитету — смысл его наличия в обеспечении безопасности страны в самом широком смысле слова. При этом, подчеркнул президент, у России нет необходимости его применять.

https://ria.ru/20230902/oshibka-1893794586.html

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в мире, сша, россия, владимир путин, джордж буш (младший), центральное разведывательное управление (цру)