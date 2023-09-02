"Будут стерты": в США испугались уничтожения из-за одной ошибки Буша
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США проиграют в ядерной войне из-за решения по ПРО
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office / Испытание термоядерного взрывного устройства в США
Испытание термоядерного взрывного устройства в США. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Из-за решения Джорджа Буша-младшего о выходе из договора по ПРО в 2002 году США остались беззащитны против российского ядерного оружия, такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Эксперт отметил, что в случае эскалации конфликта между Вашингтоном и Москвой на Украине США потребуется несколько месяцев на то, чтобы собрать свои силы и отправить их воевать с Россией. По мнению Джонсона, такие действия мгновенно вызовут реакцию России, которая начнет топить американские военные корабли, а США не смогут этому ничего противопоставить.
"Чего Соединенные Штаты не учли, так это того, что из-за Джорджа Буша-младшего и его решения выйти из договора по ПРО Россия разработала надежную и эффективную систему противоракетной обороны. Это означает, что у них есть реальный шанс отразить удар любого оружия с ядерным зарядом, запущенного Соединенными Штатами <…>. У США такой возможности нет", — заявил аналитик.
Джонсон уточнил, что, возможно, Россия и не сможет сбить все ракеты, но она имеет потенциал нейтрализовать подавляющее количество боезарядов, что в любом случае "позволит ей выжить". У США, по мнению эксперта, таких шансов нет.
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"В случае эскалации Россия могла бы понести миллионы жертв, но она бы выжила. Соединенные Штаты не смогли бы выжить, они были бы стерты с лица земли", — заключил Джонсон.
Ранее Владимир Путин заявил, что использование ядерного оружия теоретически возможно, если создается угроза существованию государства, его независимости и суверенитету — смысл его наличия в обеспечении безопасности страны в самом широком смысле слова. При этом, подчеркнул президент, у России нет необходимости его применять.