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"Будут стерты": в США испугались уничтожения из-за одной ошибки Буша - РИА Новости, 02.09.2023
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06:15 02.09.2023 (обновлено: 07:47 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/oshibku-1893795494.html
"Будут стерты": в США испугались уничтожения из-за одной ошибки Буша
"Будут стерты": в США испугались уничтожения из-за одной ошибки Буша - РИА Новости, 02.09.2023
"Будут стерты": в США испугались уничтожения из-за одной ошибки Буша
Из-за решения Джорджа Буша-младшего о выходе из договора по ПРО в 2002 году США остались беззащитны против российского ядерного оружия, такое мнение выразил... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T06:15
2023-09-02T07:47
в мире
сша
россия
владимир путин
джордж буш (младший)
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Из-за решения Джорджа Буша-младшего о выходе из договора по ПРО в 2002 году США остались беззащитны против российского ядерного оружия, такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Эксперт отметил, что в случае эскалации конфликта между Вашингтоном и Москвой на Украине США потребуется несколько месяцев на то, чтобы собрать свои силы и отправить их воевать с Россией. По мнению Джонсона, такие действия мгновенно вызовут реакцию России, которая начнет топить американские военные корабли, а США не смогут этому ничего противопоставить."Чего Соединенные Штаты не учли, так это того, что из-за Джорджа Буша-младшего и его решения выйти из договора по ПРО Россия разработала надежную и эффективную систему противоракетной обороны. Это означает, что у них есть реальный шанс отразить удар любого оружия с ядерным зарядом, запущенного Соединенными Штатами &lt;…&gt;. У США такой возможности нет", — заявил аналитик.Джонсон уточнил, что, возможно, Россия и не сможет сбить все ракеты, но она имеет потенциал нейтрализовать подавляющее количество боезарядов, что в любом случае "позволит ей выжить". У США, по мнению эксперта, таких шансов нет.&quot;В случае эскалации Россия могла бы понести миллионы жертв, но она бы выжила. Соединенные Штаты не смогли бы выжить, они были бы стерты с лица земли&quot;, — заключил Джонсон.Ранее Владимир Путин заявил, что использование ядерного оружия теоретически возможно, если создается угроза существованию государства, его независимости и суверенитету — смысл его наличия в обеспечении безопасности страны в самом широком смысле слова. При этом, подчеркнул президент, у России нет необходимости его применять.
https://ria.ru/20230902/oshibka-1893794586.html
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в мире, сша, россия, владимир путин, джордж буш (младший), центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Джордж Буш (младший), Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Будут стерты": в США испугались уничтожения из-за одной ошибки Буша

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США проиграют в ядерной войне из-за решения по ПРО

CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office / Испытание термоядерного взрывного устройства в США
Испытание термоядерного взрывного устройства в США - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office /
Испытание термоядерного взрывного устройства в США. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Из-за решения Джорджа Буша-младшего о выходе из договора по ПРО в 2002 году США остались беззащитны против российского ядерного оружия, такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Эксперт отметил, что в случае эскалации конфликта между Вашингтоном и Москвой на Украине США потребуется несколько месяцев на то, чтобы собрать свои силы и отправить их воевать с Россией. По мнению Джонсона, такие действия мгновенно вызовут реакцию России, которая начнет топить американские военные корабли, а США не смогут этому ничего противопоставить.
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"Чего Соединенные Штаты не учли, так это того, что из-за Джорджа Буша-младшего и его решения выйти из договора по ПРО Россия разработала надежную и эффективную систему противоракетной обороны. Это означает, что у них есть реальный шанс отразить удар любого оружия с ядерным зарядом, запущенного Соединенными Штатами <…>. У США такой возможности нет", — заявил аналитик.
Джонсон уточнил, что, возможно, Россия и не сможет сбить все ракеты, но она имеет потенциал нейтрализовать подавляющее количество боезарядов, что в любом случае "позволит ей выжить". У США, по мнению эксперта, таких шансов нет.
«

"В случае эскалации Россия могла бы понести миллионы жертв, но она бы выжила. Соединенные Штаты не смогли бы выжить, они были бы стерты с лица земли", — заключил Джонсон.

Ранее Владимир Путин заявил, что использование ядерного оружия теоретически возможно, если создается угроза существованию государства, его независимости и суверенитету — смысл его наличия в обеспечении безопасности страны в самом широком смысле слова. При этом, подчеркнул президент, у России нет необходимости его применять.
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В миреСШАРоссияВладимир ПутинДжордж Буш (младший)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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