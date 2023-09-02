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Командира батальона "Ахмата" Писаренко посмертно наградили орденом Мужества
Командира батальона "Ахмата" Писаренко посмертно наградили орденом Мужества - РИА Новости, 02.09.2023
Командира батальона "Ахмата" Писаренко посмертно наградили орденом Мужества
Командир батальона спецназа "Ахмат" Евгений Писаренко посмертно награждён орденом Мужества и медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой", сообщил глава... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T19:42
2023-09-02T19:42
2023-09-02T19:42
специальная военная операция на украине
общество
апты алаудинов
рамзан кадыров
вооруженные силы рф
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ГРОЗНЫЙ, 2 сен – РИА Новости. Командир батальона спецназа "Ахмат" Евгений Писаренко посмертно награждён орденом Мужества и медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Накануне ... боевой генерал, заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов, передал отцу Евгения - Валерию Писаренко удостоверение к государственной награде - ордену Мужества. Кроме того, я принял решение посмертно наградить Евгения Писаренко медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой", которая также была передана Валерию Писаренко", — написал Кадыров.Он рассказал, что Писаренко во время штурма Марьинки вывел под плотным огнем врага раненых бойцов, а после вернулся на передовую и продолжил бой. "Мы сердечно признательны отцам и матерям, которые вырастили и воспитали таких достойных сынов Отечества, как Евгений Писаренко. Его родной брат, к слову, тоже сегодня находится на передовой в зоне СВО и успешно бьет нацистов", — написал он.
https://ria.ru/20230824/prigozhin-1892040273.html
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общество, апты алаудинов, рамзан кадыров, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Апты Алаудинов, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы РФ
Командира батальона "Ахмата" Писаренко посмертно наградили орденом Мужества
Кадыров: командира батальона "Ахмата" Писаренко наградили орденом Мужества