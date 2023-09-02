https://ria.ru/20230902/orden-1893868488.html

Командира батальона "Ахмата" Писаренко посмертно наградили орденом Мужества

Командира батальона "Ахмата" Писаренко посмертно наградили орденом Мужества - РИА Новости, 02.09.2023

Командира батальона "Ахмата" Писаренко посмертно наградили орденом Мужества

Командир батальона спецназа "Ахмат" Евгений Писаренко посмертно награждён орденом Мужества и медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой", сообщил глава... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T19:42

2023-09-02T19:42

2023-09-02T19:42

специальная военная операция на украине

общество

апты алаудинов

рамзан кадыров

вооруженные силы рф

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ГРОЗНЫЙ, 2 сен – РИА Новости. Командир батальона спецназа "Ахмат" Евгений Писаренко посмертно награждён орденом Мужества и медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Накануне ... боевой генерал, заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов, передал отцу Евгения - Валерию Писаренко удостоверение к государственной награде - ордену Мужества. Кроме того, я принял решение посмертно наградить Евгения Писаренко медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой", которая также была передана Валерию Писаренко", — написал Кадыров.Он рассказал, что Писаренко во время штурма Марьинки вывел под плотным огнем врага раненых бойцов, а после вернулся на передовую и продолжил бой. "Мы сердечно признательны отцам и матерям, которые вырастили и воспитали таких достойных сынов Отечества, как Евгений Писаренко. Его родной брат, к слову, тоже сегодня находится на передовой в зоне СВО и успешно бьет нацистов", — написал он.

https://ria.ru/20230824/prigozhin-1892040273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, апты алаудинов, рамзан кадыров, вооруженные силы рф