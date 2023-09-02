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Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку

Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку - РИА Новости, 02.09.2023

Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку

Украинские войска в 12.30 обстреляли Донецк, выпустив в том числе 20 ракет из РСЗО по Петровскому району города, сообщает в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T12:37

2023-09-02T12:37

2023-09-02T12:50

специальная военная операция на украине

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска в 12.30 обстреляли Донецк, выпустив в том числе 20 ракет из РСЗО по Петровскому району города, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12.30 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО; 12.30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - сообщает представительство.Также, по данным представительства, украинские войска с 12.35 по 12.40 выпустили шесть кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230827/vzryvy-1892580658.html

петровский район

донецкая народная республика

донецк

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петровский район, донецкая народная республика, сцкк, донецк, происшествия