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Украинские войска повредили детский сад при обстреле Донецка
Украинские войска повредили детский сад при обстреле Донецка - РИА Новости, 02.09.2023
Украинские войска повредили детский сад при обстреле Донецка
Попадание в детский сад произошло при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T12:15
2023-09-02T12:15
2023-09-02T12:15
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Попадание в детский сад произошло при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Петровского района произошло повторное попадание в детский сад №150", - написал мэр. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html
донецк
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Украинские войска повредили детский сад при обстреле Донецка
Мэр Кулемзин сообщил о повреждении детского сада при обстреле ВСУ Донецка