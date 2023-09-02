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Украинские войска повредили детский сад при обстреле Донецка - РИА Новости, 02.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:15 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/obstrel-1893820789.html
Украинские войска повредили детский сад при обстреле Донецка
Украинские войска повредили детский сад при обстреле Донецка - РИА Новости, 02.09.2023
Украинские войска повредили детский сад при обстреле Донецка
Попадание в детский сад произошло при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T12:15
2023-09-02T12:15
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Попадание в детский сад произошло при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Петровского района произошло повторное попадание в детский сад №150", - написал мэр. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Украинские войска повредили детский сад при обстреле Донецка

Мэр Кулемзин сообщил о повреждении детского сада при обстреле ВСУ Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Попадание в детский сад произошло при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате обстрела Петровского района произошло повторное попадание в детский сад №150", - написал мэр.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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