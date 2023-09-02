https://ria.ru/20230902/obstrel-1893811223.html

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 02.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска с 8.40 по 9.50 выпустили семь кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T10:27

2023-09-02T10:27

2023-09-02T10:28

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска с 8.40 по 9.50 выпустили семь кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.40 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 09.40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный).... 09.50 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, украинские войска в период с 7.45 по 9.35 в совокупности выпустили 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, а также четыре снаряда калибра 152 миллиметров по Петровскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, а также Горловке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230829/zhertvy-1892833397.html

донецк

петровский район

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донецк, петровский район, сцкк, происшествия