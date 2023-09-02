Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 02.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:27 02.09.2023 (обновлено: 10:28 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/obstrel-1893811223.html
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 02.09.2023
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска с 8.40 по 9.50 выпустили семь кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T10:27
2023-09-02T10:28
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884919766_0:384:2731:1920_1920x0_80_0_0_1f81354c51dced08f95ba724f613d633.jpg
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска с 8.40 по 9.50 выпустили семь кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.40 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 09.40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный).... 09.50 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, украинские войска в период с 7.45 по 9.35 в совокупности выпустили 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, а также четыре снаряда калибра 152 миллиметров по Петровскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, а также Горловке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230829/zhertvy-1892833397.html
донецк
петровский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884919766_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e18277413bc0887a941e59dd0aabbcff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, петровский район, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили семь кассетных снарядов по Донецку

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска с 8.40 по 9.50 выпустили семь кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.40 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 09.40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный).... 09.50 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства.
Кроме того, украинские войска в период с 7.45 по 9.35 в совокупности выпустили 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, а также четыре снаряда калибра 152 миллиметров по Петровскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, а также Горловке.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Число жертв в ДНР кратно увеличилось из-за кассетных снарядов
29 августа, 10:23
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала