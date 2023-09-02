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На Крымском мосту восстановили временно закрытое движение - РИА Новости, 02.09.2023
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Туризм
 
10:27 02.09.2023 (обновлено: 10:54 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/most-1893811373.html
На Крымском мосту восстановили временно закрытое движение
На Крымском мосту восстановили временно закрытое движение - РИА Новости, 02.09.2023
На Крымском мосту восстановили временно закрытое движение
На Крымском мосту восстановили временно закрытое движение, сообщил информационный центр об оперативной обстановке на мосту в Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T10:27
2023-09-02T10:54
туризм
киев
черное море
одесса
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. На Крымском мосту восстановили временно закрытое движение, сообщил информационный центр об оперативной обстановке на мосту в Telegram-канале. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в публикации. Движение на объекте было временно закрыто в субботу.Атаки на Крымский мостКиев регулярно пытается атаковать Крымский мост. В ночь на субботу российские военные уничтожили три украинских безэкипажных катера в Черном море.В середине августа ВСУ запустили в сторону Крымского моста две переделанные ракеты комплекса С-200. Российские средства ПВО сбили их обе, обошлось без пострадавших и разрушений.Ночью 17 июля украинские военные атаковали российский объект двумя надводными беспилотниками. Взрыв повредил автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. После этого вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.Владимир Путин назвал произошедшее бессмысленным с военной точки зрения преступлением. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230819/terakt-1890992915.html
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киев, черное море, одесса, владимир путин, вооруженные силы украины
Туризм, Киев, Черное море, Одесса, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
На Крымском мосту восстановили временно закрытое движение

Инфоцентр: движение по Крымскому мосту восстановлено

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. На Крымском мосту восстановили временно закрытое движение, сообщил информационный центр об оперативной обстановке на мосту в Telegram-канале.
«
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в публикации.
Движение на объекте было временно закрыто в субботу.

Атаки на Крымский мост

Киев регулярно пытается атаковать Крымский мост. В ночь на субботу российские военные уничтожили три украинских безэкипажных катера в Черном море.
Пожар на Крымском мосту после взрыва фуры - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Глава СБУ рассказал о разработке первого теракта на Крымском мосту
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В середине августа ВСУ запустили в сторону Крымского моста две переделанные ракеты комплекса С-200. Российские средства ПВО сбили их обе, обошлось без пострадавших и разрушений.
Ночью 17 июля украинские военные атаковали российский объект двумя надводными беспилотниками. Взрыв повредил автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. После этого вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
Владимир Путин назвал произошедшее бессмысленным с военной точки зрения преступлением. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Восстановление Крымского моста идет по графику
25 августа, 12:06
 
ТуризмКиевЧерное мореОдессаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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