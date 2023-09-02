https://ria.ru/20230902/kolomoyskiy-1893875665.html

Суд в Киеве арестовал Коломойского с возможностью залога

Суд в Киеве арестовал Коломойского с возможностью залога - РИА Новости, 02.09.2023

Суд в Киеве арестовал Коломойского с возможностью залога

Шевченковский суд Киева отправил украинского бизнесмена Игоря Коломойского под стражу, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T21:15

2023-09-02T21:15

2023-09-02T22:22

в мире

киев

украина

игорь коломойский

приватбанк

укрнафта

алексей данилов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150838/35/1508383539_0:319:2962:1985_1920x0_80_0_0_dae2f326fb6a380645b9a3d5117f9375.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Шевченковский суд Киева отправил украинского бизнесмена Игоря Коломойского под стражу, сообщило издание "Страна.ua"."Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому и взял его под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (13,8 миллиона долларов. — Прим. ред.)", — говорится в материале.Уточняется, что по просьбе предпринимателя заседание проходило в закрытом режиме. Сам он отказался от комментариев на эту тему.Ранее в субботу Служба безопасности Украины предъявила бизнесмену обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.Коломойский — основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы "Приват", представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках. По версии журнала "Forbes Украина", в 2021 году его состояние составляло 1,8 миллиарда долларов, в 2022-м — 850 миллионов долларов.Расследования против КоломойскогоВ конце 2016 года украинское правительство национализировало крупнейший в стране частный банк — Приватбанк. Коломойский был его основным акционером. Власти обвинили бывшее руководство финорганизации в выводе крупных сумм под предлогом выдачи кредитов аффилированным компаниям.В середине сентября прошлого года сообщалось, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины обыскали дом Коломойского по делу о завладении имуществом "Укрнафты", изъяли технику и документы. Местные СМИ тогда писали, что обвинений ему не предъявляли.В ноябре украинские власти национализировали несколько крупных предприятий, в том числе "Укрнафту" и "Укртатнафту", которые контролировал Коломойский. Как пояснял глава СНБО Украины Алексей Данилов, активы передали в управление Минобороны, их могут вернуть владельцам, когда отменят военное положение.После национализации предприятий бизнесмен потерял больше половины своего состояния.

https://ria.ru/20230407/privatbank-1863782945.html

https://ria.ru/20230201/natsionalizatsiya-1849042553.html

https://ria.ru/20220610/ukraina-1794636683.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, игорь коломойский, приватбанк, укрнафта, алексей данилов