https://ria.ru/20230902/kolomoyskiy-1893875665.html
Суд в Киеве арестовал Коломойского с возможностью залога
Суд в Киеве арестовал Коломойского с возможностью залога - РИА Новости, 02.09.2023
Суд в Киеве арестовал Коломойского с возможностью залога
Шевченковский суд Киева отправил украинского бизнесмена Игоря Коломойского под стражу, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T21:15
2023-09-02T21:15
2023-09-02T22:22
в мире
киев
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игорь коломойский
приватбанк
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алексей данилов
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Шевченковский суд Киева отправил украинского бизнесмена Игоря Коломойского под стражу, сообщило издание "Страна.ua"."Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому и взял его под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (13,8 миллиона долларов. — Прим. ред.)", — говорится в материале.Уточняется, что по просьбе предпринимателя заседание проходило в закрытом режиме. Сам он отказался от комментариев на эту тему.Ранее в субботу Служба безопасности Украины предъявила бизнесмену обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.Коломойский — основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы "Приват", представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках. По версии журнала "Forbes Украина", в 2021 году его состояние составляло 1,8 миллиарда долларов, в 2022-м — 850 миллионов долларов.Расследования против КоломойскогоВ конце 2016 года украинское правительство национализировало крупнейший в стране частный банк — Приватбанк. Коломойский был его основным акционером. Власти обвинили бывшее руководство финорганизации в выводе крупных сумм под предлогом выдачи кредитов аффилированным компаниям.В середине сентября прошлого года сообщалось, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины обыскали дом Коломойского по делу о завладении имуществом "Укрнафты", изъяли технику и документы. Местные СМИ тогда писали, что обвинений ему не предъявляли.В ноябре украинские власти национализировали несколько крупных предприятий, в том числе "Укрнафту" и "Укртатнафту", которые контролировал Коломойский. Как пояснял глава СНБО Украины Алексей Данилов, активы передали в управление Минобороны, их могут вернуть владельцам, когда отменят военное положение.После национализации предприятий бизнесмен потерял больше половины своего состояния.
https://ria.ru/20230407/privatbank-1863782945.html
https://ria.ru/20230201/natsionalizatsiya-1849042553.html
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в мире, киев, украина, игорь коломойский, приватбанк, укрнафта, алексей данилов
В мире, Киев, Украина, Игорь Коломойский, ПриватБанк, Укрнафта, Алексей Данилов
Суд в Киеве арестовал Коломойского с возможностью залога
Суд в Киеве арестовал Коломойского на два месяца с возможностью залога
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.
Шевченковский суд Киева отправил украинского бизнесмена Игоря Коломойского под стражу, сообщило издание "Страна.ua".
"Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому и взял его под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (13,8 миллиона долларов. — Прим. ред.)", — говорится в материале.
Бывший банк Коломойского проиграл суд ЦБ Украины на полмиллиарда долларов
Уточняется, что по просьбе предпринимателя заседание проходило в закрытом режиме. Сам он отказался от комментариев на эту тему.
Ранее в субботу Служба безопасности Украины
предъявила бизнесмену обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.
Коломойский — основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы "Приват", представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках. По версии журнала "Forbes Украина", в 2021 году его состояние составляло 1,8 миллиарда долларов, в 2022-м — 850 миллионов долларов.
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Расследования против Коломойского
В конце 2016 года украинское правительство национализировало крупнейший в стране частный банк — Приватбанк. Коломойский был его основным акционером. Власти обвинили бывшее руководство финорганизации в выводе крупных сумм под предлогом выдачи кредитов аффилированным компаниям.
В середине сентября прошлого года сообщалось, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины обыскали дом Коломойского по делу о завладении имуществом "Укрнафты
", изъяли технику и документы. Местные СМИ тогда писали, что обвинений ему не предъявляли.
В ноябре украинские власти национализировали несколько крупных предприятий, в том числе "Укрнафту" и "Укртатнафту", которые контролировал Коломойский. Как пояснял глава СНБО Украины Алексей Данилов
, активы передали в управление Минобороны, их могут вернуть владельцам, когда отменят военное положение.
После национализации предприятий бизнесмен потерял больше половины своего состояния.
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