https://ria.ru/20230902/izbienie-1893851751.html

СК взял на контроль дело об избиении ребенка самарским депутатом

СК взял на контроль дело об избиении ребенка самарским депутатом - РИА Новости, 02.09.2023

СК взял на контроль дело об избиении ребенка самарским депутатом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению об избиении мальчика депутатом в городе... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T17:05

2023-09-02T17:05

2023-09-02T17:05

россия

самарская область

происшествия

сызрань

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 2 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению об избиении мальчика депутатом в городе Сызрани Самарской области, сообщили в Информационном центре СК РФ. В информационный центр СК России обратилась жительница Самарской области. Она сообщила, что местный депутат причинил серьезные телесные повреждения ее 12-летнему сыну, когда тот выгуливал собаку. Отмечается, что в СУСК РФ по Самарской области по поступившему обращению организована процессуальная проверка "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Марату Галиханову доложить об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по окончании проверки - о ее результатах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230901/delo-1893551817.html

россия

самарская область

сызрань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, самарская область, происшествия, сызрань, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)