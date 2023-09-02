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СК взял на контроль дело об избиении ребенка самарским депутатом - РИА Новости, 02.09.2023
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17:05 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/izbienie-1893851751.html
СК взял на контроль дело об избиении ребенка самарским депутатом
СК взял на контроль дело об избиении ребенка самарским депутатом - РИА Новости, 02.09.2023
СК взял на контроль дело об избиении ребенка самарским депутатом
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению об избиении мальчика депутатом в городе... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T17:05
2023-09-02T17:05
россия
самарская область
происшествия
сызрань
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 2 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению об избиении мальчика депутатом в городе Сызрани Самарской области, сообщили в Информационном центре СК РФ. В информационный центр СК России обратилась жительница Самарской области. Она сообщила, что местный депутат причинил серьезные телесные повреждения ее 12-летнему сыну, когда тот выгуливал собаку. Отмечается, что в СУСК РФ по Самарской области по поступившему обращению организована процессуальная проверка "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Марату Галиханову доложить об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по окончании проверки - о ее результатах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230901/delo-1893551817.html
россия
самарская область
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россия, самарская область, происшествия, сызрань, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Самарская область, Происшествия, Сызрань, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК взял на контроль дело об избиении ребенка самарским депутатом

Главе СК контролирует дело об избиении ребенка депутатом в Самарской области

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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САМАРА, 2 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению об избиении мальчика депутатом в городе Сызрани Самарской области, сообщили в Информационном центре СК РФ.
В информационный центр СК России обратилась жительница Самарской области. Она сообщила, что местный депутат причинил серьезные телесные повреждения ее 12-летнему сыну, когда тот выгуливал собаку. Отмечается, что в СУСК РФ по Самарской области по поступившему обращению организована процессуальная проверка
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Марату Галиханову доложить об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по окончании проверки - о ее результатах", - говорится в сообщении.
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РоссияСамарская областьПроисшествияСызраньАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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