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Маккарти заявил о необходимости голосования для старта импичмента Байдену
Маккарти заявил о необходимости голосования для старта импичмента Байдену - РИА Новости, 02.09.2023
Маккарти заявил о необходимости голосования для старта импичмента Байдену
Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти высказался в поддержку голосования по началу расследования в рамках процедуры импичмента президенту Джо Байдену... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T00:57
2023-09-02T00:57
2023-09-02T00:57
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти высказался в поддержку голосования по началу расследования в рамках процедуры импичмента президенту Джо Байдену на фоне сообщений о возможности ее запуска без голосования. "Начало расследования в рамках импичмента является серьезным делом, и республиканцы в палате представителей не станут идти по легкому пути... Американский народ заслуживает того, чтобы быть услышанным по этому вопросу через своих избранных представителей", - заявил он изданию Breitbart News. Маккарти подчеркнул, что процедура импичмента не будет запущена по решению отдельной персоны, а произойдет "через голосование". В конце августа телеканал CNN сообщил, что Маккарти и ряд высокопоставленных представителей Республиканской партии начали формировать стратегию запуска расследования в рамках процедуры импичмента Байдену. В частности, в Республиканской партии обсуждается возможность начала расследования без формального голосования по нему. Как отмечал телеканал, в США нет конституционного требования, которое предписывает законодателям в обязательном порядке проводить голосование для запуска расследования на предмет импичмента. Ранее Маккарти сообщал, что собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте Байдену. По его словам, семья президента США вовлечена в "культуру коррупции". Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин, в свою очередь, заявляла, что расследование в рамках процедуры импичмента против Байдена может быть запущено в сентябре. Маккарти заявил, что расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США и его сына Хантера Байдена диктует необходимость инициирования импичмента главе государства. Как отметил высокопоставленный конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для расследования в отношении президента.
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сша, кевин маккарти, джо байден, марджори тейлор грин, в мире
США, Кевин Маккарти, Джо Байден, Марджори Тейлор Грин, В мире
Маккарти заявил о необходимости голосования для старта импичмента Байдену
Спикер Маккарти: для начала импичмента Байдену нужно провести голосование
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости.
Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти высказался
в поддержку голосования по началу расследования в рамках процедуры импичмента президенту Джо Байдену на фоне сообщений о возможности ее запуска без голосования.
«
"Начало расследования в рамках импичмента является серьезным делом, и республиканцы в палате представителей не станут идти по легкому пути... Американский народ заслуживает того, чтобы быть услышанным по этому вопросу через своих избранных представителей", - заявил он изданию Breitbart News.
Маккарти подчеркнул, что процедура импичмента не будет запущена по решению отдельной персоны, а произойдет "через голосование".
В конце августа телеканал CNN сообщил, что Маккарти и ряд высокопоставленных представителей Республиканской партии начали формировать стратегию запуска расследования в рамках процедуры импичмента Байдену.
В частности, в Республиканской партии обсуждается возможность начала расследования без формального голосования по нему. Как отмечал телеканал, в США нет конституционного требования, которое предписывает законодателям в обязательном порядке проводить голосование для запуска расследования на предмет импичмента.
Ранее Маккарти сообщал, что собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте Байдену. По его словам, семья президента США вовлечена в "культуру коррупции". Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин
, в свою очередь, заявляла, что расследование в рамках процедуры импичмента против Байдена может быть запущено в сентябре.
Маккарти заявил, что расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США и его сына Хантера Байдена диктует необходимость инициирования импичмента главе государства. Как отметил высокопоставленный конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для расследования в отношении президента.
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