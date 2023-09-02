https://ria.ru/20230902/impichment-1893786113.html

Маккарти заявил о необходимости голосования для старта импичмента Байдену

Маккарти заявил о необходимости голосования для старта импичмента Байдену - РИА Новости, 02.09.2023

Маккарти заявил о необходимости голосования для старта импичмента Байдену

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти высказался в поддержку голосования по началу расследования в рамках процедуры импичмента президенту Джо Байдену... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T00:57

2023-09-02T00:57

2023-09-02T00:57

сша

кевин маккарти

джо байден

марджори тейлор грин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873713941_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b949431d7f937c6c2d4051906510e26.jpg

ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти высказался в поддержку голосования по началу расследования в рамках процедуры импичмента президенту Джо Байдену на фоне сообщений о возможности ее запуска без голосования. "Начало расследования в рамках импичмента является серьезным делом, и республиканцы в палате представителей не станут идти по легкому пути... Американский народ заслуживает того, чтобы быть услышанным по этому вопросу через своих избранных представителей", - заявил он изданию Breitbart News. Маккарти подчеркнул, что процедура импичмента не будет запущена по решению отдельной персоны, а произойдет "через голосование". В конце августа телеканал CNN сообщил, что Маккарти и ряд высокопоставленных представителей Республиканской партии начали формировать стратегию запуска расследования в рамках процедуры импичмента Байдену. В частности, в Республиканской партии обсуждается возможность начала расследования без формального голосования по нему. Как отмечал телеканал, в США нет конституционного требования, которое предписывает законодателям в обязательном порядке проводить голосование для запуска расследования на предмет импичмента. Ранее Маккарти сообщал, что собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте Байдену. По его словам, семья президента США вовлечена в "культуру коррупции". Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин, в свою очередь, заявляла, что расследование в рамках процедуры импичмента против Байдена может быть запущено в сентябре. Маккарти заявил, что расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США и его сына Хантера Байдена диктует необходимость инициирования импичмента главе государства. Как отметил высокопоставленный конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для расследования в отношении президента.

https://ria.ru/20230831/bayden-1893294666.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, кевин маккарти, джо байден, марджори тейлор грин, в мире