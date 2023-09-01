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Брянские активисты ЕР собрали одежду, инвентарь и посуду для бойцов СВО - РИА Новости, 01.09.2023
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Надежные люди
 
19:54 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/spetsoperatsiya-1893761203.html
Брянские активисты ЕР собрали одежду, инвентарь и посуду для бойцов СВО
Брянские активисты ЕР собрали одежду, инвентарь и посуду для бойцов СВО - РИА Новости, 01.09.2023
Брянские активисты ЕР собрали одежду, инвентарь и посуду для бойцов СВО
Активисты "Единой России" из Брянской области собрали для отправки бойцам спецоперации теплую одежду, посуду и уборочный инвентарь, сообщили в региональном... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T19:54
2023-09-01T19:54
надежные люди
брянская область
единая россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Активисты "Единой России" из Брянской области собрали для отправки бойцам спецоперации теплую одежду, посуду и уборочный инвентарь, сообщили в региональном отделении партии. "Очень важно, чтобы у военнослужащих были комфортные условия для отдыха после боевых дежурств, для приготовления пищи, проведения обычных гигиенических процедур. Брянское региональное и местные отделения партии "Единая Россия" решили помочь в улучшении бытовых условий и собрали для отправки в боевые подразделения необходимые вещи: теплую одежду, инвентарь для уборки, посуду", – говорится в сообщении в telegram-канале реготделения партии. Уточняется, что собранные вещи партийцы передали в штаб движения #МЫВМЕСТЕ, после чего волонтеры доставят посылки военным на границу. "Условия службы на границе всегда были сложными, но сейчас от бойцов требуется особенная бдительность, мужество и отвага. Ребята испытывают множество лишений, подвергают опасности свои жизни, чтобы мы с вами - население Брянщины и вся страна - жили как обычно: работали, учились, веселились", – отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230901/spetsoperatsiya-1893711546.html
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брянская область, единая россия
Надежные люди, Брянская область, Единая Россия
Брянские активисты ЕР собрали одежду, инвентарь и посуду для бойцов СВО

Брянские активисты ЕР собрали одежду, инвентарь и посуду для бойцов спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Активисты "Единой России" из Брянской области собрали для отправки бойцам спецоперации теплую одежду, посуду и уборочный инвентарь, сообщили в региональном отделении партии.
"Очень важно, чтобы у военнослужащих были комфортные условия для отдыха после боевых дежурств, для приготовления пищи, проведения обычных гигиенических процедур. Брянское региональное и местные отделения партии "Единая Россия" решили помочь в улучшении бытовых условий и собрали для отправки в боевые подразделения необходимые вещи: теплую одежду, инвентарь для уборки, посуду", – говорится в сообщении в telegram-канале реготделения партии.
Уточняется, что собранные вещи партийцы передали в штаб движения #МЫВМЕСТЕ, после чего волонтеры доставят посылки военным на границу.
"Условия службы на границе всегда были сложными, но сейчас от бойцов требуется особенная бдительность, мужество и отвага. Ребята испытывают множество лишений, подвергают опасности свои жизни, чтобы мы с вами - население Брянщины и вся страна - жили как обычно: работали, учились, веселились", – отмечается в сообщении.
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Надежные людиБрянская областьЕдиная Россия
 
 
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