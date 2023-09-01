https://ria.ru/20230901/skulptura-1893698803.html

Знаменитую скульптуру зайца в Петербурге отправили на реставрацию

Знаменитую скульптуру зайца в Петербурге отправили на реставрацию - РИА Новости, 01.09.2023

Знаменитую скульптуру зайца в Петербурге отправили на реставрацию

На скульптуре зайца у Иоанновского моста, ведущего в Петропавловскую крепость через Кронверкский пролив в Санкт-Петербурге, обнаружили трещину, скульптуру... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T16:04

2023-09-01T16:04

2023-09-01T16:04

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен – РИА Новости. На скульптуре зайца у Иоанновского моста, ведущего в Петропавловскую крепость через Кронверкский пролив в Санкт-Петербурге, обнаружили трещину, скульптуру демонтировали и отправили на восстановление, сообщает СПб ГБУ "Мостотрест". "Во время обследования ледорезов (связки свай), которые предохраняют опоры моста от ледохода, мостовики заметили трещину на ухе зайца. Было решено сразу его демонтировать и отправить на базу "Мостотреста". На участке художественной обработки металла памятник осмотрят, заделают трещины, очистят и покрасят", – говорится в сообщении.На восстановление скульптуры уйдет несколько недель. Предприятие сообщает, что причину дефекта установить не удалось. Но специалисты полагают, что все дело в туристах и "охотниках на деньги"."При первичном осмотре памятника заметно, в каких агрессивных условиях он находится. На одной из сторон у зайца почти полностью истончилась защитная краска. Монеты, сильный ветер, дождь, снег и частицы пыли постоянно "отбивают" бок памятнику. Сильно страдает памятник от "охотников на деньги". Часто заметны люди, которые с помощью магнита пытаются собрать монеты, оставленные туристами. Магнит ударяется о сваи, о зайца, оставляя следы. Не исключено, что ухо треснуло от подобных действий", – подчеркнули в "Мостотрест".Последний раз скульптуру обновляли в 2021 году. Тогда зайца тоже чистили и окрашивали. Памятник зайцу был открыт в 2003 году, когда праздновали 300-летие Санкт-Петербурга. Скульптура стала своеобразной данью топонимической легенде Заячьего острова. Его установка была приурочена к окончанию реставрационно-восстановительных работ Иоанновского моста. Авторами проекта стали петербургский скульптор Владимир Петровичев и архитектор Сергей Петченко. Принято считать, что заяц у Петропавловской крепости исполняет желания: на его постамент кидают мелочь, и если монетка остается на свае возле памятника, то желание сбудется.

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новости культуры, мостотрест, санкт-петербург, городское хозяйство москвы