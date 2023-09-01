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Житель Дагестана получил срок за похищение бизнесмена ради выкупа

Житель Дагестана получил срок за похищение бизнесмена ради выкупа - РИА Новости, 01.09.2023

Житель Дагестана получил срок за похищение бизнесмена ради выкупа

Суд приговорил жителя Дагестана к пяти годам лишения свободы за похищение предпринимателя в составе организованной группы ради вымогательства, сообщили в... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T22:03

2023-09-01T22:03

2023-09-01T22:03

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 1 сен - РИА Новости. Суд приговорил жителя Дагестана к пяти годам лишения свободы за похищение предпринимателя в составе организованной группы ради вымогательства, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "Доказательства… признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 51-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот боеприпасов"), ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконный оборот наркотических средств"), п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека из корыстных побуждений, совершенное организованной группой") и ч. 1 ст. 30, п.п. "а,б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Приготовление к вымогательству под угрозой применения насилия, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере")… Приговором суда с учетом заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 150 000 рублей", – говорится в релизе. Установлено, что вечером 31 декабря 2022 года осужденный и еще пять местных жителей, заранее объединившись в ОПГ, похитили из офисного помещения в Махачкале 40-летнего предпринимателя. Сообщники поместили потерпевшего в гараж, где стали избивать его, требуя передать им 20 миллионов рублей. Вскоре злоумышленников задержали правоохранители. Кроме того, осужденный незаконно хранил при себе патроны к огнестрельному оружию и наркотики.

https://ria.ru/20230831/delo-1893494142.html

https://ria.ru/20230821/khakery-1891298291.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), махачкала, жилье