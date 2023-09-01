https://ria.ru/20230901/pokhischenie-1893775318.html
Житель Дагестана получил срок за похищение бизнесмена ради выкупа
Житель Дагестана получил срок за похищение бизнесмена ради выкупа - РИА Новости, 01.09.2023
Житель Дагестана получил срок за похищение бизнесмена ради выкупа
Суд приговорил жителя Дагестана к пяти годам лишения свободы за похищение предпринимателя в составе организованной группы ради вымогательства, сообщили в... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T22:03
2023-09-01T22:03
2023-09-01T22:03
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
махачкала
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
МАХАЧКАЛА, 1 сен - РИА Новости. Суд приговорил жителя Дагестана к пяти годам лишения свободы за похищение предпринимателя в составе организованной группы ради вымогательства, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "Доказательства… признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 51-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот боеприпасов"), ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконный оборот наркотических средств"), п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека из корыстных побуждений, совершенное организованной группой") и ч. 1 ст. 30, п.п. "а,б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Приготовление к вымогательству под угрозой применения насилия, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере")… Приговором суда с учетом заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 150 000 рублей", – говорится в релизе. Установлено, что вечером 31 декабря 2022 года осужденный и еще пять местных жителей, заранее объединившись в ОПГ, похитили из офисного помещения в Махачкале 40-летнего предпринимателя. Сообщники поместили потерпевшего в гараж, где стали избивать его, требуя передать им 20 миллионов рублей. Вскоре злоумышленников задержали правоохранители. Кроме того, осужденный незаконно хранил при себе патроны к огнестрельному оружию и наркотики.
https://ria.ru/20230831/delo-1893494142.html
https://ria.ru/20230821/khakery-1891298291.html
россия
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), махачкала, жилье
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Махачкала, Жилье
Житель Дагестана получил срок за похищение бизнесмена ради выкупа
Жителю Дагестана дали пять лет колонии за похищение бизнесмена ради выкупа