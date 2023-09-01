https://ria.ru/20230901/patriarkh-1893759324.html

Патриарх Кирилл усомнился в космическом происхождении жизни на Земле

Патриарх Кирилл усомнился в космическом происхождении жизни на Земле - РИА Новости, 01.09.2023

Патриарх Кирилл усомнился в космическом происхождении жизни на Земле

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл усомнился в гипотезе о зарождении жизни на Земле через занесение ее из космического пространства. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T19:42

2023-09-01T19:42

2023-09-01T19:42

религия

земля

москва

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл усомнился в гипотезе о зарождении жизни на Земле через занесение ее из космического пространства. "Как можно верить в то, что все произошло само собой из песчинки? Прилетела на Землю, которая была совершенно бесплодна, какая-то бактерия из космоса, и за 14 миллиардов лет возникла цветущая планета, населенная разумными существами. Вдумайтесь: да хоть 24 миллиарда, хоть 100 миллиардов – камень никогда не превратится в человеческую жизнь, а он превратился!" – сказал патриарх после литургии в Донском ставропигиальном мужском монастыре в день празднования Донской иконы Божией Матери. Празднество Донской иконы установлено в Русской православной церкви в память избавления Москвы от татар в 1591 году на 19 августа (1 сентября по новому стилю). В честь победы над войском крымского хана и был основан Донской монастырь.

https://ria.ru/20230828/ikona-1892662577.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

земля, москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь