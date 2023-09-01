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Патриарх Кирилл усомнился в космическом происхождении жизни на Земле
Патриарх Кирилл усомнился в космическом происхождении жизни на Земле - РИА Новости, 01.09.2023
Патриарх Кирилл усомнился в космическом происхождении жизни на Земле
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл усомнился в гипотезе о зарождении жизни на Земле через занесение ее из космического пространства. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T19:42
2023-09-01T19:42
2023-09-01T19:42
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патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл усомнился в гипотезе о зарождении жизни на Земле через занесение ее из космического пространства. "Как можно верить в то, что все произошло само собой из песчинки? Прилетела на Землю, которая была совершенно бесплодна, какая-то бактерия из космоса, и за 14 миллиардов лет возникла цветущая планета, населенная разумными существами. Вдумайтесь: да хоть 24 миллиарда, хоть 100 миллиардов – камень никогда не превратится в человеческую жизнь, а он превратился!" – сказал патриарх после литургии в Донском ставропигиальном мужском монастыре в день празднования Донской иконы Божией Матери. Празднество Донской иконы установлено в Русской православной церкви в память избавления Москвы от татар в 1591 году на 19 августа (1 сентября по новому стилю). В честь победы над войском крымского хана и был основан Донской монастырь.
https://ria.ru/20230828/ikona-1892662577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Земля, Москва, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл усомнился в космическом происхождении жизни на Земле
Патриарх Кирилл: как можно верить в космическое происхождение жизни на Земле