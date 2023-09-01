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Патриарх Кирилл усомнился в космическом происхождении жизни на Земле - РИА Новости, 01.09.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
19:42 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/patriarkh-1893759324.html
Патриарх Кирилл усомнился в космическом происхождении жизни на Земле
Патриарх Кирилл усомнился в космическом происхождении жизни на Земле - РИА Новости, 01.09.2023
Патриарх Кирилл усомнился в космическом происхождении жизни на Земле
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл усомнился в гипотезе о зарождении жизни на Земле через занесение ее из космического пространства. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T19:42
2023-09-01T19:42
религия
земля
москва
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл усомнился в гипотезе о зарождении жизни на Земле через занесение ее из космического пространства. "Как можно верить в то, что все произошло само собой из песчинки? Прилетела на Землю, которая была совершенно бесплодна, какая-то бактерия из космоса, и за 14 миллиардов лет возникла цветущая планета, населенная разумными существами. Вдумайтесь: да хоть 24 миллиарда, хоть 100 миллиардов – камень никогда не превратится в человеческую жизнь, а он превратился!" – сказал патриарх после литургии в Донском ставропигиальном мужском монастыре в день празднования Донской иконы Божией Матери. Празднество Донской иконы установлено в Русской православной церкви в память избавления Москвы от татар в 1591 году на 19 августа (1 сентября по новому стилю). В честь победы над войском крымского хана и был основан Донской монастырь.
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земля, москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Земля, Москва, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл усомнился в космическом происхождении жизни на Земле

Патриарх Кирилл: как можно верить в космическое происхождение жизни на Земле

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл усомнился в гипотезе о зарождении жизни на Земле через занесение ее из космического пространства.
«
"Как можно верить в то, что все произошло само собой из песчинки? Прилетела на Землю, которая была совершенно бесплодна, какая-то бактерия из космоса, и за 14 миллиардов лет возникла цветущая планета, населенная разумными существами. Вдумайтесь: да хоть 24 миллиарда, хоть 100 миллиардов – камень никогда не превратится в человеческую жизнь, а он превратился!" – сказал патриарх после литургии в Донском ставропигиальном мужском монастыре в день празднования Донской иконы Божией Матери.
Празднество Донской иконы установлено в Русской православной церкви в память избавления Москвы от татар в 1591 году на 19 августа (1 сентября по новому стилю). В честь победы над войском крымского хана и был основан Донской монастырь.
Патриарх Кирилл освятил икону на Спасской башне Кремля - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Патриарх Кирилл освятил икону на Спасской башне Московского Кремля
28 августа, 13:47
 
РелигияЗемляМоскваПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
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