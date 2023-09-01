https://ria.ru/20230901/obuchenie-1893530021.html
В России вступают в силу изменения в правила целевого обучения
В России вступают в силу изменения в правила целевого обучения - РИА Новости, 01.09.2023
В России вступают в силу изменения в правила целевого обучения
Изменения в правила целевого обучения по программам колледжей и высшего образования вступают в силу с 1 сентября, согласно изменениям, для "целевиков" могут... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T00:44
2023-09-01T00:44
2023-09-01T10:37
россия
михаил мишустин
общество
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Изменения в правила целевого обучения по программам колледжей и высшего образования вступают в силу с 1 сентября, согласно изменениям, для "целевиков" могут быть установлены требования по успеваемости. Согласно постановлению правительства, которое премьер-министр Михаил Мишустин подписал 23 ноября 2022 года, такие требования будут установлены для тех дисциплин, при освоении которых формируются компетенции, которые необходимы для осуществления профессиональной деятельности. В случае, если требования по успеваемости не выполняются, одной из мер может быть расторжение договора о целевом обучении. Кроме того, среди последствий неуспеваемости - сокращение мер материальной поддержки. При этом если неуспеваемость может привести к расторжению договора, заказчик должен будет помочь "целевику" улучшить результаты, а если в договоре прописано сокращение мер материальной поддержки, в нем также должны быть указаны и правила сокращения, а также условия их восстановления в полном объеме. Постановление будет действовать до 1 января 2027 года.
https://ria.ru/20230901/predmety-1893527456.html
https://ria.ru/20230412/obrazovanie-1864853863.html
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россия, михаил мишустин, общество, навигатор абитуриента
Россия, Михаил Мишустин, Общество, Навигатор абитуриента
В России вступают в силу изменения в правила целевого обучения
В России с 1 сентября вступают в силу изменения в правила целевого обучения
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Изменения в правила целевого обучения по программам колледжей и высшего образования вступают в силу с 1 сентября, согласно изменениям, для "целевиков" могут быть установлены требования по успеваемости.
Согласно постановлению правительства, которое премьер-министр Михаил Мишустин
подписал 23 ноября 2022 года, такие требования будут установлены для тех дисциплин, при освоении которых формируются компетенции, которые необходимы для осуществления профессиональной деятельности.
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В случае, если требования по успеваемости не выполняются, одной из мер может быть расторжение договора о целевом обучении. Кроме того, среди последствий неуспеваемости - сокращение мер материальной поддержки.
При этом если неуспеваемость может привести к расторжению договора, заказчик должен будет помочь "целевику" улучшить результаты, а если в договоре прописано сокращение мер материальной поддержки, в нем также должны быть указаны и правила сокращения, а также условия их восстановления в полном объеме.
Постановление будет действовать до 1 января 2027 года.
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