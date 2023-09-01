https://ria.ru/20230901/latviya-1893721239.html

Белорусский депутат прокомментировал дискриминацию русскоязычных в Латвии

Белорусский депутат прокомментировал дискриминацию русскоязычных в Латвии - РИА Новости, 01.09.2023

Белорусский депутат прокомментировал дискриминацию русскоязычных в Латвии

Дискриминационная политика властей Латвии в отношении русскоязычного населения является фашистской и выдает страх правящей верхушки перед собственным народом,... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T17:06

2023-09-01T17:06

2023-09-01T17:06

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МИНСК, 1 сен – РИА Новости. Дискриминационная политика властей Латвии в отношении русскоязычного населения является фашистской и выдает страх правящей верхушки перед собственным народом, заявил в комментарии РИА Новости зампредседателя комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич. Ранее совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) призвал ООН, Совет Европы и ОБСЕ обратить внимание на ситуацию, связанную с правами россиян в Латвии, которых могут выселить из страны из-за несданного экзамена по латышскому, обращение при содействии Россотрудничества подписали более 30 лидеров общественного мнения со всего мира. Белорусский парламентарий отметил, что латвийские власти не первый год проводят политику дискриминации русскоязычного населения. "Это не что иное, как фашизм, деление людей по языковому вопросу. Это ужасно, что в современном мире такое происходит. И ужасно, что Евросоюз, который кричит о демократии, о свободе, о правах человека, об этом молчит. Получается, с русскими, с белорусами можно делать всё что хочешь – отбирать деньги, избивать, дискриминировать как угодно", - сказал Гайдукевич, поддержавший обращение СПЧ РФ к ООН, Совету Европы и ОБСЕ по ситуации с правами россиян в Латвии. В качестве примера депутат напомнил, что в Великобритании никто до сих пор не ответил за избиение сотрудников белорусской дипмиссии. "С другой стороны – это страх властей Латвии. Потому что, если бы были честные выборы в Латвии, Литве, Эстонии, то победили бы политики, которые выступают за хорошие отношения с Беларусью и Россией. Потому что это в национальных интересах этих стран", - подчеркнул политик. Гайдукевич отметил, что страны Балтии могут быть реально суверенными в союзе с Белоруссией и Россией. "Только с нами они могут быть в безопасности. Сегодня о Прибалтику вытирают ноги все кому не лень, и риски безопасности у них сейчас гораздо больше", - сказал парламентарий. "А то, что творится с русскоязычным населением – это ужасно. Мы не понимаем, почему все эти международные институты, которые переживают за любого представителя ЛГБТ, не переживают за целый народ, который там живет, которому не дают ни то что учиться, но и разговаривать на родном языке. А пожилые люди, которым по восемьдесят, а они должны какие-то экзамены сдавать? Это ужасная политика", - резюмировал Гайдукевич. Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. Ранее сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.

https://ria.ru/20230901/rossiyane-1893690583.html

https://ria.ru/20230901/prava-1893719504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, латвия, россия, белоруссия, олег гайдукевич, оон, совет европы, обсе