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Кузбасс будет развивать инфраструктуру контейнерных перевозок - РИА Новости, 01.09.2023
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12:16 01.09.2023 (обновлено: 14:44 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/kuzbass-1893619888.html
Кузбасс будет развивать инфраструктуру контейнерных перевозок
Кузбасс будет развивать инфраструктуру контейнерных перевозок - РИА Новости, 01.09.2023
Кузбасс будет развивать инфраструктуру контейнерных перевозок
Кузбасс планирует развивать инфраструктуру железнодорожных контейнерных перевозок, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T12:16
2023-09-01T14:44
экономика
дальний восток
сергей цивилев
сергей шишкарев
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 1 сен - РИА Новости. Кузбасс планирует развивать инфраструктуру железнодорожных контейнерных перевозок, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Правительство Кузбасса планирует развивать терминальную инфраструктуру для обработки контейнеров на территории региона. Соответствующие проекты, в том числе строительство транспортно-логистического центра, обсудили руководители профильных министерств и ведомств с председателем совета директоров Группы компаний "Дело" Сергеем Шишкаревым", - говорится в сообщении. "Строительство транспортно-логистического центра станет значительным фактором улучшения логистики железнодорожных контейнерных перевозок в Кузбассе. Кроме того, благодаря реализации проекта будут созданы новые рабочие места", - цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Отмечается, что развитие терминальной инфраструктуры отвечает задачам повышения эффективности логистики, балансировки импортно-экспортных потоков и удовлетворения спроса на перевозки контейнеров как в границах региона, так и на полигоне Западно-Сибирской железной дороги. В настоящее время министерство транспорта Кузбасса разрабатывает дорожную карту по подготовке условий для запуска таких проектов. "Кузбасс - важный грузообразующий регион, который обладает высоким потенциалом контейнеризации и может стать крупным перевалочным пунктом для перевозки импорта с Дальнего Востока. ГК "Дело" со своей стороны заинтересована в развитии контейнерной логистики в стране и оптимизации использования мощностей железных дорог в условиях дефицита провозной способности", - приводятся в сообщении слова Сергея Шишкарева. В рамках Петербургского международного экономического форума 2023 года ГК "Дело" и делегация Кузбасса подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместную работу по повышению конкурентоспособности железнодорожных контейнерных перевозок, а также уровня контейнеризации грузов в регионе.
https://ria.ru/20230823/investproekt-1891780062.html
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экономика, дальний восток, сергей цивилев, сергей шишкарев, кемеровская область
Экономика, Дальний Восток, Сергей Цивилев, Сергей Шишкарев, Кемеровская область
Кузбасс будет развивать инфраструктуру контейнерных перевозок

Кузбасс будет развивать инфраструктуру железнодорожных контейнерных перевозок

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 1 сен - РИА Новости. Кузбасс планирует развивать инфраструктуру железнодорожных контейнерных перевозок, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
"Правительство Кузбасса планирует развивать терминальную инфраструктуру для обработки контейнеров на территории региона. Соответствующие проекты, в том числе строительство транспортно-логистического центра, обсудили руководители профильных министерств и ведомств с председателем совета директоров Группы компаний "Дело" Сергеем Шишкаревым", - говорится в сообщении.
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"Строительство транспортно-логистического центра станет значительным фактором улучшения логистики железнодорожных контейнерных перевозок в Кузбассе. Кроме того, благодаря реализации проекта будут созданы новые рабочие места", - цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Отмечается, что развитие терминальной инфраструктуры отвечает задачам повышения эффективности логистики, балансировки импортно-экспортных потоков и удовлетворения спроса на перевозки контейнеров как в границах региона, так и на полигоне Западно-Сибирской железной дороги. В настоящее время министерство транспорта Кузбасса разрабатывает дорожную карту по подготовке условий для запуска таких проектов.
"Кузбасс - важный грузообразующий регион, который обладает высоким потенциалом контейнеризации и может стать крупным перевалочным пунктом для перевозки импорта с Дальнего Востока. ГК "Дело" со своей стороны заинтересована в развитии контейнерной логистики в стране и оптимизации использования мощностей железных дорог в условиях дефицита провозной способности", - приводятся в сообщении слова Сергея Шишкарева.
В рамках Петербургского международного экономического форума 2023 года ГК "Дело" и делегация Кузбасса подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместную работу по повышению конкурентоспособности железнодорожных контейнерных перевозок, а также уровня контейнеризации грузов в регионе.
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ЭкономикаДальний ВостокСергей ЦивилевСергей ШишкаревКемеровская область
 
 
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