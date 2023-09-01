https://ria.ru/20230901/kuzbass-1893619888.html
Кузбасс будет развивать инфраструктуру контейнерных перевозок
Кузбасс будет развивать инфраструктуру контейнерных перевозок - РИА Новости, 01.09.2023
Кузбасс будет развивать инфраструктуру контейнерных перевозок
Кузбасс планирует развивать инфраструктуру железнодорожных контейнерных перевозок, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T12:16
2023-09-01T12:16
2023-09-01T14:44
экономика
дальний восток
сергей цивилев
сергей шишкарев
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 1 сен - РИА Новости. Кузбасс планирует развивать инфраструктуру железнодорожных контейнерных перевозок, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Правительство Кузбасса планирует развивать терминальную инфраструктуру для обработки контейнеров на территории региона. Соответствующие проекты, в том числе строительство транспортно-логистического центра, обсудили руководители профильных министерств и ведомств с председателем совета директоров Группы компаний "Дело" Сергеем Шишкаревым", - говорится в сообщении. "Строительство транспортно-логистического центра станет значительным фактором улучшения логистики железнодорожных контейнерных перевозок в Кузбассе. Кроме того, благодаря реализации проекта будут созданы новые рабочие места", - цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Отмечается, что развитие терминальной инфраструктуры отвечает задачам повышения эффективности логистики, балансировки импортно-экспортных потоков и удовлетворения спроса на перевозки контейнеров как в границах региона, так и на полигоне Западно-Сибирской железной дороги. В настоящее время министерство транспорта Кузбасса разрабатывает дорожную карту по подготовке условий для запуска таких проектов. "Кузбасс - важный грузообразующий регион, который обладает высоким потенциалом контейнеризации и может стать крупным перевалочным пунктом для перевозки импорта с Дальнего Востока. ГК "Дело" со своей стороны заинтересована в развитии контейнерной логистики в стране и оптимизации использования мощностей железных дорог в условиях дефицита провозной способности", - приводятся в сообщении слова Сергея Шишкарева. В рамках Петербургского международного экономического форума 2023 года ГК "Дело" и делегация Кузбасса подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместную работу по повышению конкурентоспособности железнодорожных контейнерных перевозок, а также уровня контейнеризации грузов в регионе.
https://ria.ru/20230823/investproekt-1891780062.html
https://ria.ru/20230712/kuzbass-1883689004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дальний восток, сергей цивилев, сергей шишкарев, кемеровская область
Экономика, Дальний Восток, Сергей Цивилев, Сергей Шишкарев, Кемеровская область
Кузбасс будет развивать инфраструктуру контейнерных перевозок
Кузбасс будет развивать инфраструктуру железнодорожных контейнерных перевозок
КЕМЕРОВО, 1 сен - РИА Новости.
Кузбасс планирует развивать инфраструктуру железнодорожных контейнерных перевозок, сообщает пресс-служба правительства
региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
"Правительство Кузбасса планирует развивать терминальную инфраструктуру для обработки контейнеров на территории региона. Соответствующие проекты, в том числе строительство транспортно-логистического центра, обсудили руководители профильных министерств и ведомств с председателем совета директоров Группы компаний "Дело" Сергеем Шишкаревым
", - говорится в сообщении.
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"Строительство транспортно-логистического центра станет значительным фактором улучшения логистики железнодорожных контейнерных перевозок в Кузбассе. Кроме того, благодаря реализации проекта будут созданы новые рабочие места", - цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Отмечается, что развитие терминальной инфраструктуры отвечает задачам повышения эффективности логистики, балансировки импортно-экспортных потоков и удовлетворения спроса на перевозки контейнеров как в границах региона, так и на полигоне Западно-Сибирской железной дороги. В настоящее время министерство транспорта Кузбасса разрабатывает дорожную карту по подготовке условий для запуска таких проектов.
"Кузбасс - важный грузообразующий регион, который обладает высоким потенциалом контейнеризации и может стать крупным перевалочным пунктом для перевозки импорта с Дальнего Востока
. ГК "Дело" со своей стороны заинтересована в развитии контейнерной логистики в стране и оптимизации использования мощностей железных дорог в условиях дефицита провозной способности", - приводятся в сообщении слова Сергея Шишкарева.
В рамках Петербургского международного экономического форума 2023 года ГК "Дело" и делегация Кузбасса подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместную работу по повышению конкурентоспособности железнодорожных контейнерных перевозок, а также уровня контейнеризации грузов в регионе.
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