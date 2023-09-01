https://ria.ru/20230901/kuzbass-1893619888.html

Кузбасс будет развивать инфраструктуру контейнерных перевозок

Кузбасс будет развивать инфраструктуру контейнерных перевозок - РИА Новости, 01.09.2023

Кузбасс будет развивать инфраструктуру контейнерных перевозок

Кузбасс планирует развивать инфраструктуру железнодорожных контейнерных перевозок, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T12:16

2023-09-01T12:16

2023-09-01T14:44

экономика

дальний восток

сергей цивилев

сергей шишкарев

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 1 сен - РИА Новости. Кузбасс планирует развивать инфраструктуру железнодорожных контейнерных перевозок, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Правительство Кузбасса планирует развивать терминальную инфраструктуру для обработки контейнеров на территории региона. Соответствующие проекты, в том числе строительство транспортно-логистического центра, обсудили руководители профильных министерств и ведомств с председателем совета директоров Группы компаний "Дело" Сергеем Шишкаревым", - говорится в сообщении. "Строительство транспортно-логистического центра станет значительным фактором улучшения логистики железнодорожных контейнерных перевозок в Кузбассе. Кроме того, благодаря реализации проекта будут созданы новые рабочие места", - цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Отмечается, что развитие терминальной инфраструктуры отвечает задачам повышения эффективности логистики, балансировки импортно-экспортных потоков и удовлетворения спроса на перевозки контейнеров как в границах региона, так и на полигоне Западно-Сибирской железной дороги. В настоящее время министерство транспорта Кузбасса разрабатывает дорожную карту по подготовке условий для запуска таких проектов. "Кузбасс - важный грузообразующий регион, который обладает высоким потенциалом контейнеризации и может стать крупным перевалочным пунктом для перевозки импорта с Дальнего Востока. ГК "Дело" со своей стороны заинтересована в развитии контейнерной логистики в стране и оптимизации использования мощностей железных дорог в условиях дефицита провозной способности", - приводятся в сообщении слова Сергея Шишкарева. В рамках Петербургского международного экономического форума 2023 года ГК "Дело" и делегация Кузбасса подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместную работу по повышению конкурентоспособности железнодорожных контейнерных перевозок, а также уровня контейнеризации грузов в регионе.

https://ria.ru/20230823/investproekt-1891780062.html

https://ria.ru/20230712/kuzbass-1883689004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, дальний восток, сергей цивилев, сергей шишкарев, кемеровская область