https://ria.ru/20230901/kinofestival-1893568316.html

В Оренбурге завершился международный кинофестиваль

В Оренбурге завершился международный кинофестиваль - РИА Новости, 01.09.2023

В Оренбурге завершился международный кинофестиваль

Торжественной церемонией накануне вечером в Оренбурге завершился международный фестиваль "Восток&Запад. Классика и Авангард", приз фестиваля – статуэтки... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T09:42

2023-09-01T09:42

2023-09-01T09:42

оренбургская область

оренбургская область

оренбург

бузулук

соль-илецк

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ОРЕНБУРГ, 1 сен – РИА Новости. Торжественной церемонией накануне вечером в Оренбурге завершился международный фестиваль "Восток&Запад. Классика и Авангард", приз фестиваля – статуэтки золотого сарматского льва – вручили победителям. Первой обладательницей награды за вклад в российский кинематограф стала народная артистка Светлана Крючкова, которую зал приветствовал стоя. Накануне знаменитая актриса выступила в Оренбурге с творческим вечером в рамках кинофестиваля. "Любые культурные форумы – это невероятно привлекательно и для жителей региона, и для того, чтобы к нам приезжали гости. В этом году нам удалось сделать все кинопоказы бесплатными. По предварительным цифрам, 10 тысяч оренбуржцев посмотрели только конкурсную программу. А сколько событий нам удалось в этом году провести и не только в Оренбурге, но и в Бузулуке, национальном парке "Бузулукский бор" и Соль-Илецке! Конечно, нам нужно позиционировать фестиваль для жителей Оренбурга, привлекать гостей из соседних регионов. Фестиваль дает уникальную возможность посмотреть актуальное российское кино и сходить на творческие встречи с любимыми артистами", – рассказала в интервью РИА Новости вице-губернатор Оренбургской области Татьяна Савинова. Приз за лучший сценарий и награду в номинации "лучший режиссер" получил фильм "Наследие" Романа Михайлова, жюри конкурса короткого метра отметило работу "Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама" Рауля Гейдарова. Лучшим фильмом была названа "Фортуна" Мухиддина Музаффара (Таджикистан), приз зрительских симпатий получила картина "Степь", режиссер Максим Акбаров (Казахстан). Спецприз президента фестиваля Татьяны Воронецкой получил фильм "Путь из ниоткуда". Картину сняли 16-летние школьницы из Мариуполя, которые приехали в Оренбург на фестиваль со своим учителем и творческим наставником. VI Международный кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и Авангард" проходил в Оренбурге с 25 по 31 августа, было показано более 100 фильмов, более 50 – в рамках конкурсной программы. Свои работы в Оренбург привезли кинематографисты из разных стран, в том числе из Южной Кореи, Венгрии, Хорватии, Сербии, Италии, США, Кыргызстана и Казахстана. Специальным гостем фестиваля в этом году стал анимационный фестиваль "Суздальфест". Также в рамках фестиваля прошла программа "Кино и музыка", музыкальная программа "Сила духа". Особое внимание организаторы уделили белорусскому кино, состоялись ретроспективные показы картин Сергей Эйзенштейна и Раджа Капура.

https://ria.ru/20230828/orenburg-1892672442.html

оренбургская область

оренбург

бузулук

соль-илецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

оренбургская область, оренбург, бузулук, соль-илецк