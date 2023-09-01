В Оренбурге завершился международный кинофестиваль
© РИА Новости / Евгений БиятовПриз международного фестиваля "Восток&Запад. Классика и Авангард" в Оренбурге - статуэтка золотого сарматского льва
Приз международного фестиваля "Восток&Запад. Классика и Авангард" в Оренбурге - статуэтка золотого сарматского льва
ОРЕНБУРГ, 1 сен – РИА Новости. Торжественной церемонией накануне вечером в Оренбурге завершился международный фестиваль "Восток&Запад. Классика и Авангард", приз фестиваля – статуэтки золотого сарматского льва – вручили победителям.
Первой обладательницей награды за вклад в российский кинематограф стала народная артистка Светлана Крючкова, которую зал приветствовал стоя. Накануне знаменитая актриса выступила в Оренбурге с творческим вечером в рамках кинофестиваля.
© РИА Новости / Евгений БиятовАктриса Светлана Крючкова и президент международного фестиваля "Восток&Запад. Классика и Авангард" Татьяна Воронецкая на церемонии закрытия
Актриса Светлана Крючкова и президент международного фестиваля "Восток&Запад. Классика и Авангард" Татьяна Воронецкая на церемонии закрытия
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© РИА Новости / Евгений БиятовПублика на закрытии международного фестиваля "Восток&Запад. Классика и Авангард" в Оренбурге
Публика на закрытии международного фестиваля "Восток&Запад. Классика и Авангард" в Оренбурге
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Актриса Светлана Крючкова и президент международного фестиваля "Восток&Запад. Классика и Авангард" Татьяна Воронецкая на церемонии закрытия
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Публика на закрытии международного фестиваля "Восток&Запад. Классика и Авангард" в Оренбурге
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"Любые культурные форумы – это невероятно привлекательно и для жителей региона, и для того, чтобы к нам приезжали гости. В этом году нам удалось сделать все кинопоказы бесплатными. По предварительным цифрам, 10 тысяч оренбуржцев посмотрели только конкурсную программу. А сколько событий нам удалось в этом году провести и не только в Оренбурге, но и в Бузулуке, национальном парке "Бузулукский бор" и Соль-Илецке! Конечно, нам нужно позиционировать фестиваль для жителей Оренбурга, привлекать гостей из соседних регионов. Фестиваль дает уникальную возможность посмотреть актуальное российское кино и сходить на творческие встречи с любимыми артистами", – рассказала в интервью РИА Новости вице-губернатор Оренбургской области Татьяна Савинова.
Приз за лучший сценарий и награду в номинации "лучший режиссер" получил фильм "Наследие" Романа Михайлова, жюри конкурса короткого метра отметило работу "Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама" Рауля Гейдарова. Лучшим фильмом была названа "Фортуна" Мухиддина Музаффара (Таджикистан), приз зрительских симпатий получила картина "Степь", режиссер Максим Акбаров (Казахстан).
Спецприз президента фестиваля Татьяны Воронецкой получил фильм "Путь из ниоткуда". Картину сняли 16-летние школьницы из Мариуполя, которые приехали в Оренбург на фестиваль со своим учителем и творческим наставником.
VI Международный кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и Авангард" проходил в Оренбурге с 25 по 31 августа, было показано более 100 фильмов, более 50 – в рамках конкурсной программы. Свои работы в Оренбург привезли кинематографисты из разных стран, в том числе из Южной Кореи, Венгрии, Хорватии, Сербии, Италии, США, Кыргызстана и Казахстана. Специальным гостем фестиваля в этом году стал анимационный фестиваль "Суздальфест". Также в рамках фестиваля прошла программа "Кино и музыка", музыкальная программа "Сила духа". Особое внимание организаторы уделили белорусскому кино, состоялись ретроспективные показы картин Сергей Эйзенштейна и Раджа Капура.