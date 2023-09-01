Подозреваемого по делу о пожаре в Геленджике арестовали за прием наркотиков

Подозреваемого по делу о пожаре в Геленджике арестовали из-за приема наркотиков
Пожар начался с возгорания травы и кустарника в районе улицы Родниковая в микрорайоне Бобруковая щель.
Пожар начался с возгорания травы и кустарника в районе улицы Родниковая в микрорайоне Бобруковая щель.
Полиция сообщила о задержании мужчины, который на своем участке занимался обжигом кабелей.
Полиция сообщила о задержании мужчины, который на своем участке занимался обжигом кабелей.
Огонь распространился к вершине горы. Для тушения прибыла аэромобильная группировка.
Огонь распространился к вершине горы. Для тушения прибыла аэромобильная группировка.
В работе задействованы по два вертолета Ми-8 и самолета Бе-200. Всего для тушения огня с вертолетов и самолетов сброшено более 300 тонн воды.
В работе задействованы по два вертолета Ми-8 и самолета Бе-200. Всего для тушения огня с вертолетов и самолетов сброшено более 300 тонн воды.
Тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности.
Тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности.
На месте работают более 400 спасателей и 80 единиц техники.
На месте работают более 400 спасателей и 80 единиц техники.
Помощь в тушении пожара оказывают волонтеры "Единой России".
Помощь в тушении пожара оказывают волонтеры "Единой России".
Администрация и депутаты региона приобрели для добровольцев дополнительные средства для тушения пожара, а также питьевую воду.
Администрация и депутаты региона приобрели для добровольцев дополнительные средства для тушения пожара, а также питьевую воду.
По факту лесного пожара в Геленджике возбудили уголовное дело.
По факту лесного пожара в Геленджике возбудили уголовное дело.
Пожар начался с возгорания травы и кустарника в районе улицы Родниковая в микрорайоне Бобруковая щель.
Полиция сообщила о задержании мужчины, который на своем участке занимался обжигом кабелей.
Огонь распространился к вершине горы. Для тушения прибыла аэромобильная группировка.
В работе задействованы по два вертолета Ми-8 и самолета Бе-200. Всего для тушения огня с вертолетов и самолетов сброшено более 300 тонн воды.
Тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности.
На месте работают более 400 спасателей и 80 единиц техники.
Помощь в тушении пожара оказывают волонтеры "Единой России".
Администрация и депутаты региона приобрели для добровольцев дополнительные средства для тушения пожара, а также питьевую воду.
По факту лесного пожара в Геленджике возбудили уголовное дело.