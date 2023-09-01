Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемого по делу о пожаре в Геленджике арестовали за прием наркотиков - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/gelendzhik-1893627120.html
Подозреваемого по делу о пожаре в Геленджике арестовали за прием наркотиков
Подозреваемого по делу о пожаре в Геленджике арестовали за прием наркотиков - РИА Новости, 01.09.2023
Подозреваемого по делу о пожаре в Геленджике арестовали за прием наркотиков
Мужчину, подозреваемого по делу о крупном лесном пожаре в Геленджике, арестовали за употребление наркотических веществ, сообщили РИА Новости в прокуратуре... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T12:38
2023-09-01T12:38
происшествия
геленджик
краснодарский край
природный пожар в геленджике
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
КРАСНОДАР, 1 сен - РИА Новости. Мужчину, подозреваемого по делу о крупном лесном пожаре в Геленджике, арестовали за употребление наркотических веществ, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края. Во вторник полиция сообщала о задержании 40-летнего местного жителя, который оголил электрокабели на территории дома, вызвав тем самым возгорание лесного массива в Геленджике. По данному факту в среду в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений). "Коваленко Роман (фигурант уголовного дела – ред.) в настоящее время на основании постановления суда от 30.08 отбывает наказание в условиях ИВС ОМВД России по Геленджику в виде административного ареста в связи с совершением административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств – ред.)", - сообщили в надзорном ведомстве. Отмечается, что ранее мужчина был неоднократно судим, в последний раз - по части 1 статьи 228 (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Лес на площади 1,5 гектара загорелся в Геленджике во вторник, в среду площадь пожара достигла 118 гектаров. В краевом ГУМЧС сообщали, что были задействованы три вертолета Ми-8 МЧС и два самолета Бе-200. Пожар локализовали на площади примерно 100 гектаров, угрозы объектам инфраструктуры и пострадавших не было. В четверг в 11.00 власти объявили о полной ликвидации пожара.
https://ria.ru/20230901/pozhar-1893537233.html
геленджик
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, геленджик, краснодарский край, природный пожар в геленджике
Происшествия, Геленджик, Краснодарский край, Природный пожар в Геленджике
Подозреваемого по делу о пожаре в Геленджике арестовали за прием наркотиков

Подозреваемого по делу о пожаре в Геленджике арестовали из-за приема наркотиков

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 1 сен - РИА Новости. Мужчину, подозреваемого по делу о крупном лесном пожаре в Геленджике, арестовали за употребление наркотических веществ, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.
Во вторник полиция сообщала о задержании 40-летнего местного жителя, который оголил электрокабели на территории дома, вызвав тем самым возгорание лесного массива в Геленджике. По данному факту в среду в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений).
Тушение лесного пожара в Геленджике
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Пожар начался с возгорания травы и кустарника в районе улицы Родниковая в микрорайоне Бобруковая щель.

Самолет-амфибия Бе-200 сбрасывает воду на месте тушения лесного пожара в Геленджике

Пожар начался с возгорания травы и кустарника в районе улицы Родниковая в микрорайоне Бобруковая щель.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Полиция сообщила о задержании мужчины, который на своем участке занимался обжигом кабелей.

Пожарные работают на месте тушения лесного пожара в Геленджик

Полиция сообщила о задержании мужчины, который на своем участке занимался обжигом кабелей.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Огонь распространился к вершине горы. Для тушения прибыла аэромобильная группировка.

Самолет-амфибия Бе-200 забирает воду для тушения лесного пожара в Геленджике

Огонь распространился к вершине горы. Для тушения прибыла аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В работе задействованы по два вертолета Ми-8 и самолета Бе-200. Всего для тушения огня с вертолетов и самолетов сброшено более 300 тонн воды.

Лесной пожар в Геленджике

В работе задействованы по два вертолета Ми-8 и самолета Бе-200. Всего для тушения огня с вертолетов и самолетов сброшено более 300 тонн воды.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности.

Вертолет сбрасывает воду на месте тушения лесного пожара в Геленджике

Тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

На месте работают более 400 спасателей и 80 единиц техники.

Волонтеры и автомобили МЧС на месте лагеря спасателей во время тушения лесного пожара в Геленджике

На месте работают более 400 спасателей и 80 единиц техники.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Помощь в тушении пожара оказывают волонтеры "Единой России".

Вертолет сбрасывает воду на месте тушения лесного пожара в Геленджике

Помощь в тушении пожара оказывают волонтеры "Единой России".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Администрация и депутаты региона приобрели для добровольцев дополнительные средства для тушения пожара, а также питьевую воду.

Пожарные работают на месте тушения лесного пожара в Геленджике

Администрация и депутаты региона приобрели для добровольцев дополнительные средства для тушения пожара, а также питьевую воду.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

По факту лесного пожара в Геленджике возбудили уголовное дело.

Пожарные вертолеты в районе тушения лесного пожара в Геленджике

По факту лесного пожара в Геленджике возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Вечером в среду пожар локализовали

Обгоревший участок после лесного пожара в Геленджике

Вечером в среду пожар локализовали

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
10 из 10

Пожар начался с возгорания травы и кустарника в районе улицы Родниковая в микрорайоне Бобруковая щель.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
1 из 10

Полиция сообщила о задержании мужчины, который на своем участке занимался обжигом кабелей.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 10

Огонь распространился к вершине горы. Для тушения прибыла аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 10

В работе задействованы по два вертолета Ми-8 и самолета Бе-200. Всего для тушения огня с вертолетов и самолетов сброшено более 300 тонн воды.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 10

Тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 10

На месте работают более 400 спасателей и 80 единиц техники.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
6 из 10

Помощь в тушении пожара оказывают волонтеры "Единой России".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
7 из 10

Администрация и депутаты региона приобрели для добровольцев дополнительные средства для тушения пожара, а также питьевую воду.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
8 из 10

По факту лесного пожара в Геленджике возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
9 из 10

Вечером в среду пожар локализовали

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
10 из 10
"Коваленко Роман (фигурант уголовного дела – ред.) в настоящее время на основании постановления суда от 30.08 отбывает наказание в условиях ИВС ОМВД России по Геленджику в виде административного ареста в связи с совершением административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств – ред.)", - сообщили в надзорном ведомстве.
Отмечается, что ранее мужчина был неоднократно судим, в последний раз - по части 1 статьи 228 (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Лес на площади 1,5 гектара загорелся в Геленджике во вторник, в среду площадь пожара достигла 118 гектаров. В краевом ГУМЧС сообщали, что были задействованы три вертолета Ми-8 МЧС и два самолета Бе-200. Пожар локализовали на площади примерно 100 гектаров, угрозы объектам инфраструктуры и пострадавших не было. В четверг в 11.00 власти объявили о полной ликвидации пожара.
Пожарные работают на месте тушения лесного пожара в Геленджике - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Место пожара в Геленджике обследуют для высадки новых деревьев
03:04
 
ПроисшествияГеленджикКраснодарский крайПриродный пожар в Геленджике
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала