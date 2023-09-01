https://ria.ru/20230901/gelendzhik-1893627120.html

Подозреваемого по делу о пожаре в Геленджике арестовали за прием наркотиков

Подозреваемого по делу о пожаре в Геленджике арестовали за прием наркотиков - РИА Новости, 01.09.2023

Подозреваемого по делу о пожаре в Геленджике арестовали за прием наркотиков

Мужчину, подозреваемого по делу о крупном лесном пожаре в Геленджике, арестовали за употребление наркотических веществ, сообщили РИА Новости в прокуратуре... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T12:38

2023-09-01T12:38

2023-09-01T12:38

происшествия

геленджик

краснодарский край

природный пожар в геленджике

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КРАСНОДАР, 1 сен - РИА Новости. Мужчину, подозреваемого по делу о крупном лесном пожаре в Геленджике, арестовали за употребление наркотических веществ, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края. Во вторник полиция сообщала о задержании 40-летнего местного жителя, который оголил электрокабели на территории дома, вызвав тем самым возгорание лесного массива в Геленджике. По данному факту в среду в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений). "Коваленко Роман (фигурант уголовного дела – ред.) в настоящее время на основании постановления суда от 30.08 отбывает наказание в условиях ИВС ОМВД России по Геленджику в виде административного ареста в связи с совершением административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств – ред.)", - сообщили в надзорном ведомстве. Отмечается, что ранее мужчина был неоднократно судим, в последний раз - по части 1 статьи 228 (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Лес на площади 1,5 гектара загорелся в Геленджике во вторник, в среду площадь пожара достигла 118 гектаров. В краевом ГУМЧС сообщали, что были задействованы три вертолета Ми-8 МЧС и два самолета Бе-200. Пожар локализовали на площади примерно 100 гектаров, угрозы объектам инфраструктуры и пострадавших не было. В четверг в 11.00 власти объявили о полной ликвидации пожара.

https://ria.ru/20230901/pozhar-1893537233.html

геленджик

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, геленджик, краснодарский край, природный пожар в геленджике