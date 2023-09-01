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В Эквадоре взяли в заложники охранников нескольких тюрем
В Эквадоре взяли в заложники охранников нескольких тюрем - РИА Новости, 01.09.2023
В Эквадоре взяли в заложники охранников нескольких тюрем
Заключённые шести тюрем Эквадора снова взяли в заложники охранников и полицейских, сообщила национальная пенитенциарная служба. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T04:35
2023-09-01T04:35
2023-09-01T05:04
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 сен - РИА Новости. Заключённые шести тюрем Эквадора снова взяли в заложники охранников и полицейских, сообщила национальная пенитенциарная служба. "По данным на 18.00 четверга (02.00 мск пятницы) семеро полицейских и 50 охранников удерживаются в шести тюрьмах", - говорится в сообщении. Служба отмечает, что эти действия, возможно, являются ответом криминальных группировок на обыски, проведенные в тюрьмах страны, для изъятия запрещенных вещей у заключённых. Это уже не первый раз, когда надзиратели оказываются в заложниках у заключённых. В конце июля после столкновений в одной из тюрем узники объявили голодовку и удерживали охранников.
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эквадор, в мире
В Эквадоре взяли в заложники охранников нескольких тюрем
Заключенные нескольких тюрем Эквадора взяли в заложники охранников и полицейских
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 сен - РИА Новости. Заключённые шести тюрем Эквадора снова взяли в заложники охранников и полицейских, сообщила национальная пенитенциарная служба.
«
"По данным на 18.00 четверга (02.00 мск пятницы) семеро полицейских и 50 охранников удерживаются в шести тюрьмах", - говорится в сообщении.
Служба отмечает, что эти действия, возможно, являются ответом криминальных группировок на обыски, проведенные в тюрьмах страны, для изъятия запрещенных вещей у заключённых.
Это уже не первый раз, когда надзиратели оказываются в заложниках у заключённых. В конце июля после столкновений в одной из тюрем узники объявили голодовку и удерживали охранников.
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