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Школы в Донецке проводят линейки, несмотря на обстрелы - РИА Новости, 01.09.2023
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10:51 01.09.2023 (обновлено: 12:21 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/donetsk-1893595993.html
Школы в Донецке проводят линейки, несмотря на обстрелы
Школы в Донецке проводят линейки, несмотря на обстрелы - РИА Новости, 01.09.2023
Школы в Донецке проводят линейки, несмотря на обстрелы
Несмотря на сложную обстановку и обстрелы, около половины школ в Донецке решили провести торжественные линейки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T10:51
2023-09-01T12:21
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Несмотря на сложную обстановку и обстрелы, около половины школ в Донецке решили провести торжественные линейки, передает корреспондент РИА Новости. Школы в самых опасных районах проводят линейки в онлайн-режиме, в более безопасных - в комбинированном. Например, гимназия №6 решила пригласить на первый звонок 1-е и 11-е классы. Остальные могут посмотреть трансляцию. "Мы решили, что нам обязательно нужен праздник, и мы должны собраться", - пояснила РИА Новости директор гимназии Альбина Афенченко. По ее данным, линейки решили проводить около 40-50% школ. "Все зависит от района", - заявила Афенченко. Учителя замечают, что некоторые ученики приходят в школы с опаской - боятся обстрелов и больших скоплений людей. "Некоторые учащиеся ощущают страх. Но большая часть все-таки очень рада вернуться в школу. Мы все рады, и это для нас большой праздник", - рассказала Афенченко.
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Праздничные линейки в школах Донецка
Праздничные линейки в школах Донецка
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донецк, происшествия, день знаний
Донецк, Происшествия, День знаний
Школы в Донецке проводят линейки, несмотря на обстрелы

Около половины школ в Донецке решили провести линейки, несмотря на обстрелы

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Несмотря на сложную обстановку и обстрелы, около половины школ в Донецке решили провести торжественные линейки, передает корреспондент РИА Новости.
Школы в самых опасных районах проводят линейки в онлайн-режиме, в более безопасных - в комбинированном. Например, гимназия №6 решила пригласить на первый звонок 1-е и 11-е классы. Остальные могут посмотреть трансляцию.
«
"Мы решили, что нам обязательно нужен праздник, и мы должны собраться", - пояснила РИА Новости директор гимназии Альбина Афенченко.
По ее данным, линейки решили проводить около 40-50% школ. "Все зависит от района", - заявила Афенченко.
Учителя замечают, что некоторые ученики приходят в школы с опаской - боятся обстрелов и больших скоплений людей.
"Некоторые учащиеся ощущают страх. Но большая часть все-таки очень рада вернуться в школу. Мы все рады, и это для нас большой праздник", - рассказала Афенченко.
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