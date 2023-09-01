https://ria.ru/20230901/donetsk-1893595993.html

Школы в Донецке проводят линейки, несмотря на обстрелы

Школы в Донецке проводят линейки, несмотря на обстрелы - РИА Новости, 01.09.2023

Школы в Донецке проводят линейки, несмотря на обстрелы

Несмотря на сложную обстановку и обстрелы, около половины школ в Донецке решили провести торжественные линейки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T10:51

2023-09-01T10:51

2023-09-01T12:21

донецк

происшествия

день знаний

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Несмотря на сложную обстановку и обстрелы, около половины школ в Донецке решили провести торжественные линейки, передает корреспондент РИА Новости. Школы в самых опасных районах проводят линейки в онлайн-режиме, в более безопасных - в комбинированном. Например, гимназия №6 решила пригласить на первый звонок 1-е и 11-е классы. Остальные могут посмотреть трансляцию. "Мы решили, что нам обязательно нужен праздник, и мы должны собраться", - пояснила РИА Новости директор гимназии Альбина Афенченко. По ее данным, линейки решили проводить около 40-50% школ. "Все зависит от района", - заявила Афенченко. Учителя замечают, что некоторые ученики приходят в школы с опаской - боятся обстрелов и больших скоплений людей. "Некоторые учащиеся ощущают страх. Но большая часть все-таки очень рада вернуться в школу. Мы все рады, и это для нас большой праздник", - рассказала Афенченко.

донецк

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Праздничные линейки в школах Донецка Праздничные линейки в школах Донецка 2023-09-01T10:51 true PT2M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, происшествия, день знаний