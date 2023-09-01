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У жителя Чувашии изъяли боеприпасы и взрывчатые вещества - РИА Новости, 01.09.2023
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18:59 01.09.2023 (обновлено: 19:06 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/boepripasy-1893752342.html
У жителя Чувашии изъяли боеприпасы и взрывчатые вещества
У жителя Чувашии изъяли боеприпасы и взрывчатые вещества - РИА Новости, 01.09.2023
У жителя Чувашии изъяли боеприпасы и взрывчатые вещества
Сотрудники полиции обнаружили и изъяли боеприпасы и взрывчатые вещества у жителя Чувашии, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T18:59
2023-09-01T19:06
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сен – РИА Новости. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли боеприпасы и взрывчатые вещества у жителя Чувашии, сообщает МВД по республике. Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Ядринскому району получили информацию о возможном наличии в доме в деревне Талой боеприпасов и взрывчатых веществ. "В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли четыре банки пороха общей массой свыше 800 граммов, 350 патронов, а также травматические патроны и патроны для спортивной стрельбы. Кроме того, были найден муляж автомата АКС-74У и различная военная амуниция. Нигде не работающий чебоксарец пояснил, что приобрел и хранил весь этот арсенал в доме родителей в Ядринском округе из личного интереса", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение и хранение боеприпасов и взрывчатых веществ (статьи 222 и 222.1 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается.
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У жителя Чувашии изъяли боеприпасы и взрывчатые вещества

Сотрудники полиции изъяли боеприпасы и взрывчатые вещества у жителя Чувашии

© Фото : МВД по Чувашской республикеИзъятые боеприпасы и взрывчатые вещества у жителя Чувашии
Изъятые боеприпасы и взрывчатые вещества у жителя Чувашии - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Фото : МВД по Чувашской республике
Изъятые боеприпасы и взрывчатые вещества у жителя Чувашии
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сен – РИА Новости. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли боеприпасы и взрывчатые вещества у жителя Чувашии, сообщает МВД по республике.
Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Ядринскому району получили информацию о возможном наличии в доме в деревне Талой боеприпасов и взрывчатых веществ.
"В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли четыре банки пороха общей массой свыше 800 граммов, 350 патронов, а также травматические патроны и патроны для спортивной стрельбы. Кроме того, были найден муляж автомата АКС-74У и различная военная амуниция. Нигде не работающий чебоксарец пояснил, что приобрел и хранил весь этот арсенал в доме родителей в Ядринском округе из личного интереса", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение и хранение боеприпасов и взрывчатых веществ (статьи 222 и 222.1 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается.
Огнестрельное оружие и боеприпасы, изъятые в ходе действий по пресечению преступной деятельности лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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