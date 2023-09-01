https://ria.ru/20230901/boepripasy-1893752342.html

У жителя Чувашии изъяли боеприпасы и взрывчатые вещества

У жителя Чувашии изъяли боеприпасы и взрывчатые вещества - РИА Новости, 01.09.2023

У жителя Чувашии изъяли боеприпасы и взрывчатые вещества

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли боеприпасы и взрывчатые вещества у жителя Чувашии, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T18:59

2023-09-01T18:59

2023-09-01T19:06

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сен – РИА Новости. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли боеприпасы и взрывчатые вещества у жителя Чувашии, сообщает МВД по республике. Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Ядринскому району получили информацию о возможном наличии в доме в деревне Талой боеприпасов и взрывчатых веществ. "В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли четыре банки пороха общей массой свыше 800 граммов, 350 патронов, а также травматические патроны и патроны для спортивной стрельбы. Кроме того, были найден муляж автомата АКС-74У и различная военная амуниция. Нигде не работающий чебоксарец пояснил, что приобрел и хранил весь этот арсенал в доме родителей в Ядринском округе из личного интереса", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение и хранение боеприпасов и взрывчатых веществ (статьи 222 и 222.1 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20221018/fsb-1824788376.html

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