https://ria.ru/20230901/arenda-1893695426.html
Финляндия прекратит договор аренды здания генконсульства России в Турку
Финляндия прекратит договор аренды здания генконсульства России в Турку - РИА Новости, 01.09.2023
Финляндия прекратит договор аренды здания генконсульства России в Турку
Здание генерального консульства России в финском городе Турку находится в аренде и с завершением работы российской миссии переходит в распоряжение Финляндии,... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:55
2023-09-01T15:55
2023-09-01T15:55
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен - РИА Новости. Здание генерального консульства России в финском городе Турку находится в аренде и с завершением работы российской миссии переходит в распоряжение Финляндии, сообщили РИА Новости в пятницу в российской дипмиссии. Ранее решением властей Финляндии было отозвано согласие на работу российского генконсульства в городе Турку с 1 октября, работа с гражданами прекращена в середине августа. "Здание генконсульства в Турку и прилегающая к нему территория принадлежат финскому государству и находятся в аренде. Финская сторона уведомила, что с завершением работы генконсульства действие договора аренды прекращается. После этого здание и участок перейдут в распоряжение Финляндии. Решения об их дальнейшем использовании будут приниматься финскими властями", - рассказали в российском посольстве. Генеральное консульство Российской Федерации в Турку было учреждено на основании соответствующей советско-финляндской договоренности в 1966 году, фактическая работа загранучреждения началась в ноябре 1967 году.
https://ria.ru/20230901/finlyandiya-1893532756.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, финляндия, турку, россия
В мире, Финляндия, Турку, Россия
Финляндия прекратит договор аренды здания генконсульства России в Турку
Финляндия прекратит договор аренды здания генконсульства России в городе Турку
ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен - РИА Новости. Здание генерального консульства России в финском городе Турку находится в аренде и с завершением работы российской миссии переходит в распоряжение Финляндии, сообщили РИА Новости в пятницу в российской дипмиссии.
Ранее решением властей Финляндии было отозвано согласие на работу российского генконсульства в городе Турку с 1 октября, работа с гражданами прекращена в середине августа.
"Здание генконсульства в Турку и прилегающая к нему территория принадлежат финскому государству и находятся в аренде. Финская сторона уведомила, что с завершением работы генконсульства действие договора аренды прекращается. После этого здание и участок перейдут в распоряжение Финляндии. Решения об их дальнейшем использовании будут приниматься финскими властями", - рассказали в российском посольстве.
Генеральное консульство Российской Федерации в Турку было учреждено на основании соответствующей советско-финляндской договоренности в 1966 году, фактическая работа загранучреждения началась в ноябре 1967 году.
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