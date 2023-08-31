https://ria.ru/20230831/pozhar-1893314376.html

Число погибших при пожаре в доме в ЮАР превысило 70

Число погибших при пожаре в доме в ЮАР превысило 70 - РИА Новости, 31.08.2023

Число погибших при пожаре в доме в ЮАР превысило 70

Число жертв пожара в Йоханнесбурге превысило 70 человек, сообщил представитель экстренной службы города Роберт Мулаудзи в соцсети X. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T09:17

2023-08-31T09:17

2023-08-31T11:39

в мире

юар

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Число жертв пожара в Йоханнесбурге превысило 70 человек, сообщил представитель экстренной службы города Роберт Мулаудзи в соцсети X."По последним данным, погибли 73 человека, 52 ранены", — написал он.По информации телеканала SABC, пожар произошел в пятиэтажном здании, в котором, предположительно, люди проживали незаконно.Дом загорелся в ночь на четверг, причины пока не называются.

https://ria.ru/20230831/ventilyatory-1893297795.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, юар