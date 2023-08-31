https://ria.ru/20230831/pozhar-1893314376.html
Число погибших при пожаре в доме в ЮАР превысило 70
Число погибших при пожаре в доме в ЮАР превысило 70 - РИА Новости, 31.08.2023
Число погибших при пожаре в доме в ЮАР превысило 70
Число жертв пожара в Йоханнесбурге превысило 70 человек, сообщил представитель экстренной службы города Роберт Мулаудзи в соцсети X. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T09:17
2023-08-31T09:17
2023-08-31T11:39
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Число жертв пожара в Йоханнесбурге превысило 70 человек, сообщил представитель экстренной службы города Роберт Мулаудзи в соцсети X."По последним данным, погибли 73 человека, 52 ранены", — написал он.По информации телеканала SABC, пожар произошел в пятиэтажном здании, в котором, предположительно, люди проживали незаконно.Дом загорелся в ночь на четверг, причины пока не называются.
https://ria.ru/20230831/ventilyatory-1893297795.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар
Число погибших при пожаре в доме в ЮАР превысило 70
Число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в ЮАР превысило 70
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Число жертв пожара в Йоханнесбурге превысило 70 человек, сообщил представитель экстренной службы города Роберт Мулаудзи в соцсети X.
"По последним данным, погибли 73 человека, 52 ранены", — написал он.
По информации телеканала SABC, пожар произошел в пятиэтажном здании, в котором, предположительно, люди проживали незаконно.
Дом загорелся в ночь на четверг, причины пока не называются.
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