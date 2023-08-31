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ВСУ потеряли до ста солдат на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 31.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 31.08.2023 (обновлено: 14:14 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/poteri-1893393389.html
ВСУ потеряли до ста солдат на Южнодонецком направлении
ВСУ потеряли до ста солдат на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 31.08.2023
ВСУ потеряли до ста солдат на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие группировки "Восток" нанесли комплексное поражение скоплениям силы и техники украинских военных на южнодонецком направлении в ДНР,... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:13
2023-08-31T14:14
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" нанесли комплексное поражение скоплениям силы и техники украинских военных на южнодонецком направлении в ДНР, потери противника составили до 100 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", а также орудие М119 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного в ДНР.Кроме того, в районе Угледара уничтожены два склада боеприпасов 72-й механизированной бригады украинских военных.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика
ВСУ потеряли до ста солдат на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до ста солдат на Южнодонецком направлении

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" нанесли комплексное поражение скоплениям силы и техники украинских военных на южнодонецком направлении в ДНР, потери противника составили до 100 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", а также орудие М119 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного в ДНР.
Кроме того, в районе Угледара уничтожены два склада боеприпасов 72-й механизированной бригады украинских военных.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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