https://ria.ru/20230831/poteri-1893393389.html

ВСУ потеряли до ста солдат на Южнодонецком направлении

ВСУ потеряли до ста солдат на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 31.08.2023

ВСУ потеряли до ста солдат на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие группировки "Восток" нанесли комплексное поражение скоплениям силы и техники украинских военных на южнодонецком направлении в ДНР,... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T14:13

2023-08-31T14:13

2023-08-31T14:14

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" нанесли комплексное поражение скоплениям силы и техники украинских военных на южнодонецком направлении в ДНР, потери противника составили до 100 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", а также орудие М119 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного в ДНР.Кроме того, в районе Угледара уничтожены два склада боеприпасов 72-й механизированной бригады украинских военных.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика