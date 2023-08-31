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ВСУ потеряли до ста солдат на Южнодонецком направлении
ВСУ потеряли до ста солдат на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 31.08.2023
ВСУ потеряли до ста солдат на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие группировки "Восток" нанесли комплексное поражение скоплениям силы и техники украинских военных на южнодонецком направлении в ДНР,... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:13
2023-08-31T14:13
2023-08-31T14:14
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" нанесли комплексное поражение скоплениям силы и техники украинских военных на южнодонецком направлении в ДНР, потери противника составили до 100 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", а также орудие М119 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного в ДНР.Кроме того, в районе Угледара уничтожены два склада боеприпасов 72-й механизированной бригады украинских военных.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика
ВСУ потеряли до ста солдат на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до ста солдат на Южнодонецком направлении