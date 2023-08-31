https://ria.ru/20230831/dipsobstvennost-1893302988.html

Посол Антонов призвал вернуть "похищенную" у России дипсобственность в США

Посол Антонов призвал вернуть "похищенную" у России дипсобственность в США - РИА Новости, 31.08.2023

Посол Антонов призвал вернуть "похищенную" у России дипсобственность в США

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американская администрация до сих пор не позволила оценить состояние изъятой шесть лет назад российской... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T07:07

2023-08-31T07:07

2023-08-31T07:07

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американская администрация до сих пор не позволила оценить состояние изъятой шесть лет назад российской дипломатической собственности, призвав "прекратить вакханалию" и вернуть "все объекты похищенной у нас" недвижимости. "За прошедшие 6 лет посольство направило в госдепартамент сотни нотных обращений в отношении доступа к российской недвижимости хотя бы для определения ее технического состояния. На все из них получены отказы. Требуем от Вашингтона прекратить вакханалию, соблюдать международные обязательства и вернуть все до единого объекты похищенной у нас дипсобственности в США", - говорится в распространенном заявлении Антонова. Он напомнил, что новый виток "беспрецедентных мер по ограничению деятельности российских дипломатических и консульских представительств в Соединенных Штатах и, по сути, дальнейшему сворачиванию двусторонних связей" был предпринят Вашингтоном ровно 6 лет назад, когда от дипломатов потребовали закрыть генконсульство в Сан-Франциско и прекратить деятельность торгпредства в Вашингтоне. "Американские власти по-рейдерски заблокировали доступ к суверенным объектам российской собственности, сняв с них дипиммунитет. То же самое ранее было сделано в отношении нашей недвижимости в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, а впоследствии и в штате Вашингтон", - заявил Антонов. "Соединенные Штаты грубо нарушили основополагающие нормы международного права, включая Венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях, а также двустороннюю Консульскую конвенцию 1964 года. Кроме того, попрали собственное законодательство, посягнув на принцип неприкосновенности частной собственности, гарантированный конституцией США. Нам цинично говорят о том, что по документам права собственности на объекты Россию не лишили. Просто "запретили использовать их". Налицо - псевдолегитимная попытка жонглирования базовыми юридическими понятиями", - заявил высокопоставленный дипломат. Он подчеркнул, что хотя указанные действия и происходили под предлогом якобы российского вмешательства в выборы в США, однако не были обращены вспять, когда произошло развенчание этих претензий, а обвинения были признаны ложными.

https://ria.ru/20230817/antonov-1890515916.html

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сша, вашингтон (штат), анатолий антонов, россия, в мире