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СМИ: США ограничили экспорт чипов Nvidia и AMD на Ближний Восток - РИА Новости, 31.08.2023
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07:25 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/chipy-1893303855.html
СМИ: США ограничили экспорт чипов Nvidia и AMD на Ближний Восток
СМИ: США ограничили экспорт чипов Nvidia и AMD на Ближний Восток - РИА Новости, 31.08.2023
СМИ: США ограничили экспорт чипов Nvidia и AMD на Ближний Восток
США ограничили экспорт продвинутых чипов искусственного интеллекта американских технологических компаний Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD) в ряд стран... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T07:25
2023-08-31T07:25
сша
китай
ближний восток
джо байден
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. США ограничили экспорт продвинутых чипов искусственного интеллекта американских технологических компаний Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD) в ряд стран Ближнего Востока, передает агентство Рейтер. "США расширили ограничения экспорта продвинутых чипов Nvidia и AMD для искусственного интеллекта, распространив их, помимо Китая, на другие регионы, включая некоторые страны Ближнего Востока", - пишет агентство. Отмечается, что власти США хотят ограничить риски того, что эта продукция может быть использована в КНР в военных целях. Это решение, по мнению компаний, в ближайшее время существенным образом не повлияет на их выручку. Точный список стран, на которые распространятся ограничения, неизвестен, указывает агентство. Ранее газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт в Китай чипов и облачных сервисов, используемых для технологий искусственного интеллекта. Отмечалось, что ограничения рискуют затронуть продукцию американских технологических компаний Nvidia и AMD. Помимо поставок микропроцессоров, под экспортными ограничениями также могут оказаться облачные сервисы для китайских компаний, занимающихся технологиями искусственного интеллекта.
https://ria.ru/20230810/kitay-1889187162.html
сша
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сша, китай, ближний восток, джо байден
США, Китай, Ближний Восток, Джо Байден
СМИ: США ограничили экспорт чипов Nvidia и AMD на Ближний Восток

Reuters: США ограничили экспорт продвинутых чипов Nvidia и AMD на Ближний Восток

© AMDЛоготип компании "AMD"
Логотип компании AMD
© AMD
Логотип компании "AMD". Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. США ограничили экспорт продвинутых чипов искусственного интеллекта американских технологических компаний Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD) в ряд стран Ближнего Востока, передает агентство Рейтер.
«
"США расширили ограничения экспорта продвинутых чипов Nvidia и AMD для искусственного интеллекта, распространив их, помимо Китая, на другие регионы, включая некоторые страны Ближнего Востока", - пишет агентство. Отмечается, что власти США хотят ограничить риски того, что эта продукция может быть использована в КНР в военных целях.
Это решение, по мнению компаний, в ближайшее время существенным образом не повлияет на их выручку. Точный список стран, на которые распространятся ограничения, неизвестен, указывает агентство.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт в Китай чипов и облачных сервисов, используемых для технологий искусственного интеллекта. Отмечалось, что ограничения рискуют затронуть продукцию американских технологических компаний Nvidia и AMD. Помимо поставок микропроцессоров, под экспортными ограничениями также могут оказаться облачные сервисы для китайских компаний, занимающихся технологиями искусственного интеллекта.
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СШАКитайБлижний ВостокДжо Байден
 
 
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