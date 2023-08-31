https://ria.ru/20230831/chipy-1893303855.html

СМИ: США ограничили экспорт чипов Nvidia и AMD на Ближний Восток

СМИ: США ограничили экспорт чипов Nvidia и AMD на Ближний Восток - РИА Новости, 31.08.2023

СМИ: США ограничили экспорт чипов Nvidia и AMD на Ближний Восток

США ограничили экспорт продвинутых чипов искусственного интеллекта американских технологических компаний Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD) в ряд стран... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T07:25

2023-08-31T07:25

2023-08-31T07:25

сша

китай

ближний восток

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577933003_10:0:1160:647_1920x0_80_0_0_24a3ef165567bbe07efdca96c755379e.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. США ограничили экспорт продвинутых чипов искусственного интеллекта американских технологических компаний Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD) в ряд стран Ближнего Востока, передает агентство Рейтер. "США расширили ограничения экспорта продвинутых чипов Nvidia и AMD для искусственного интеллекта, распространив их, помимо Китая, на другие регионы, включая некоторые страны Ближнего Востока", - пишет агентство. Отмечается, что власти США хотят ограничить риски того, что эта продукция может быть использована в КНР в военных целях. Это решение, по мнению компаний, в ближайшее время существенным образом не повлияет на их выручку. Точный список стран, на которые распространятся ограничения, неизвестен, указывает агентство. Ранее газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт в Китай чипов и облачных сервисов, используемых для технологий искусственного интеллекта. Отмечалось, что ограничения рискуют затронуть продукцию американских технологических компаний Nvidia и AMD. Помимо поставок микропроцессоров, под экспортными ограничениями также могут оказаться облачные сервисы для китайских компаний, занимающихся технологиями искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20230810/kitay-1889187162.html

сша

китай

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, ближний восток, джо байден