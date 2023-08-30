https://ria.ru/20230830/trevoga-1893042877.html

В Киеве и десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и десяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.08.2023

В Киеве и десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Винницкой, Черниговской, Житомирской и шести других областях Украины, в которых она была объявлена ранее,... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T02:20

2023-08-30T02:20

2023-08-30T02:20

специальная военная операция на украине

украина

черниговская область

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Винницкой, Черниговской, Житомирской и шести других областях Украины, в которых она была объявлена ранее, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее воздушная тревога объявлялась в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины. Тревога в Киевской области была объявлена в 1.46 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230828/vzryvy-1892593236.html

украина

черниговская область

киев

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украина, черниговская область, киев, вооруженные силы рф