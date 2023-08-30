https://ria.ru/20230830/trevoga-1893042877.html
В Киеве и десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и десяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.08.2023
В Киеве и десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Винницкой, Черниговской, Житомирской и шести других областях Украины, в которых она была объявлена ранее,... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T02:20
2023-08-30T02:20
2023-08-30T02:20
специальная военная операция на украине
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черниговская область
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Винницкой, Черниговской, Житомирской и шести других областях Украины, в которых она была объявлена ранее, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее воздушная тревога объявлялась в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины. Тревога в Киевской области была объявлена в 1.46 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230828/vzryvy-1892593236.html
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украина, черниговская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Черниговская область, Киев, Вооруженные силы РФ
В Киеве и десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и десяти областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги