https://ria.ru/20230830/soglasovaniya-1894305521.html
Свыше 3500 согласований проходит объект благоустройства в Москве
Свыше 3500 согласований проходит объект благоустройства в Москве - РИА Новости, 05.09.2023
Свыше 3500 согласований проходит объект благоустройства в Москве
Каждый столичный элемент благоустройства проходит более 3,5 тысячи согласований, заявил заместитель руководителя департамента капремонта столицы Александр... РИА Новости, 05.09.2023
2023-08-30T20:03
2023-08-30T20:03
2023-09-05T15:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)
манеж
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Каждый столичный элемент благоустройства проходит более 3,5 тысячи согласований, заявил заместитель руководителя департамента капремонта столицы Александр Адайкин в рамках Московского урбанистического форума. "Только за этот год те проекты, которые мы ведем, это порядка 200 поликлиник и более 50 объектов благоустройства... мы получаем и отрабатываем по каждому элементу более 3,5 тысячи согласований более чем 45 компаний", - сказал он. При этом он добавил, что с момента принятия решения до конца реализации проекта проходит не больше года. "Как правило, это семь-восемь месяцев. И не важно, делаешь ли ты улицу в 100 метров или ты делаешь ее восемь километров", - подчеркнул Адайкин. Московский урбанистический форум проходит в 2023 году в 12-й раз. В этом году мероприятие охватывает сразу четыре площадки - Зарядье, Лужники, Манеж и Гостиный двор, оно продлится до 10 сентября. РИА Новости является генеральным информационным партнером МУФ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский урбанистический форум 2023 (муф 2023), манеж, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Московский урбанистический форум 2023 (МУФ 2023), Манеж, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Каждый столичный элемент благоустройства проходит более 3,5 тысячи согласований, заявил заместитель руководителя департамента капремонта столицы Александр Адайкин в рамках Московского урбанистического форума.
"Только за этот год те проекты, которые мы ведем, это порядка 200 поликлиник и более 50 объектов благоустройства... мы получаем и отрабатываем по каждому элементу более 3,5 тысячи согласований более чем 45 компаний", - сказал он.
При этом он добавил, что с момента принятия решения до конца реализации проекта проходит не больше года. "Как правило, это семь-восемь месяцев. И не важно, делаешь ли ты улицу в 100 метров или ты делаешь ее восемь километров", - подчеркнул Адайкин.
Московский урбанистический форум проходит в 2023 году в 12-й раз. В этом году мероприятие охватывает сразу четыре площадки - Зарядье, Лужники, Манеж
и Гостиный двор, оно продлится до 10 сентября. РИА Новости является генеральным информационным партнером МУФ.
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