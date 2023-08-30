https://ria.ru/20230830/soglasovaniya-1894305521.html

Свыше 3500 согласований проходит объект благоустройства в Москве

Свыше 3500 согласований проходит объект благоустройства в Москве - РИА Новости, 05.09.2023

Свыше 3500 согласований проходит объект благоустройства в Москве

Каждый столичный элемент благоустройства проходит более 3,5 тысячи согласований, заявил заместитель руководителя департамента капремонта столицы Александр... РИА Новости, 05.09.2023

2023-08-30T20:03

2023-08-30T20:03

2023-09-05T15:04

москва сегодня: мегаполис для жизни

московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)

манеж

москва

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799004839_0:232:2908:1868_1920x0_80_0_0_2549085078005cd887ad1f098c5606a3.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Каждый столичный элемент благоустройства проходит более 3,5 тысячи согласований, заявил заместитель руководителя департамента капремонта столицы Александр Адайкин в рамках Московского урбанистического форума. "Только за этот год те проекты, которые мы ведем, это порядка 200 поликлиник и более 50 объектов благоустройства... мы получаем и отрабатываем по каждому элементу более 3,5 тысячи согласований более чем 45 компаний", - сказал он. При этом он добавил, что с момента принятия решения до конца реализации проекта проходит не больше года. "Как правило, это семь-восемь месяцев. И не важно, делаешь ли ты улицу в 100 метров или ты делаешь ее восемь километров", - подчеркнул Адайкин. Московский урбанистический форум проходит в 2023 году в 12-й раз. В этом году мероприятие охватывает сразу четыре площадки - Зарядье, Лужники, Манеж и Гостиный двор, оно продлится до 10 сентября. РИА Новости является генеральным информационным партнером МУФ.

https://ria.ru/20230822/moskovskiyurbanisticheskiyforum-1889107947.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московский урбанистический форум 2023 (муф 2023), манеж, москва, городское хозяйство москвы