https://ria.ru/20230830/rheinmetall-1893050774.html

Украинские танки Leopard нанесли удар по Германии

Украинские танки Leopard нанесли удар по Германии - РИА Новости, 30.08.2023

Украинские танки Leopard нанесли удар по Германии

Немецкий концерн Rheinmetall, производящий в том числе танки Leopard 2, частично потерял свой статус производителя "чудо-оружия" из-за потерь на Украине и... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T05:20

2023-08-30T05:20

2023-08-30T16:21

в мире

украина

германия

южная корея

leopard 2

rheinmetall ag

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Немецкий концерн Rheinmetall, производящий в том числе танки Leopard 2, частично потерял свой статус производителя "чудо-оружия" из-за потерь на Украине и международной конкуренции, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.Как отмечается в материале, Rheinmetall на протяжении десятилетий производит высокотехнологичную продукцию, которая востребована во всем мире. Отправку Украине немецких Leopard 2 на Западе преподносили как "переломный момент", однако в результате они не смогли проявить себя, а сообщения с поля боя производят негативное впечатление.Кроме того, Rheinmetall столкнулся с проблемой на международном рынке, связанной с появлением серьезных конкурентов в лице южнокорейских производителей, говорится в статье. И причина проблем здесь не только в том, что Южная Корея поставляет качественную технику, но и в том, что ее компании делают это быстро и в больших объемах.В то же время Rheinmetall не раз испытывал проблемы с цепочками поставок, что приводило к задержкам с поставками — в том числе Украине. В результате немецкий концерн частично потерял свой статус производителя "чудо-оружия", резюмирует издание.Как сообщало Минобороны, в ходе украинского контрнаступления за июнь — июль уничтожены 25 немецких танков Leopard. Все подбитые танки немецкого производства, показанные на фото и видео как ведомством, так и российскими военкорами, относятся к модификациям 2A4 и 2А6.

https://ria.ru/20230829/tanki-1892852848.html

украина

германия

южная корея

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в мире, украина, германия, южная корея, leopard 2, rheinmetall ag