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Украинские танки Leopard нанесли удар по Германии - РИА Новости, 30.08.2023
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05:20 30.08.2023 (обновлено: 16:21 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/rheinmetall-1893050774.html
Украинские танки Leopard нанесли удар по Германии
Украинские танки Leopard нанесли удар по Германии - РИА Новости, 30.08.2023
Украинские танки Leopard нанесли удар по Германии
Немецкий концерн Rheinmetall, производящий в том числе танки Leopard 2, частично потерял свой статус производителя "чудо-оружия" из-за потерь на Украине и... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T05:20
2023-08-30T16:21
в мире
украина
германия
южная корея
leopard 2
rheinmetall ag
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Немецкий концерн Rheinmetall, производящий в том числе танки Leopard 2, частично потерял свой статус производителя "чудо-оружия" из-за потерь на Украине и международной конкуренции, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.Как отмечается в материале, Rheinmetall на протяжении десятилетий производит высокотехнологичную продукцию, которая востребована во всем мире. Отправку Украине немецких Leopard 2 на Западе преподносили как "переломный момент", однако в результате они не смогли проявить себя, а сообщения с поля боя производят негативное впечатление.Кроме того, Rheinmetall столкнулся с проблемой на международном рынке, связанной с появлением серьезных конкурентов в лице южнокорейских производителей, говорится в статье. И причина проблем здесь не только в том, что Южная Корея поставляет качественную технику, но и в том, что ее компании делают это быстро и в больших объемах.В то же время Rheinmetall не раз испытывал проблемы с цепочками поставок, что приводило к задержкам с поставками — в том числе Украине. В результате немецкий концерн частично потерял свой статус производителя "чудо-оружия", резюмирует издание.Как сообщало Минобороны, в ходе украинского контрнаступления за июнь — июль уничтожены 25 немецких танков Leopard. Все подбитые танки немецкого производства, показанные на фото и видео как ведомством, так и российскими военкорами, относятся к модификациям 2A4 и 2А6.
https://ria.ru/20230829/tanki-1892852848.html
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в мире, украина, германия, южная корея, leopard 2, rheinmetall ag
В мире, Украина, Германия, Южная Корея, Leopard 2, Rheinmetall AG
Украинские танки Leopard нанесли удар по Германии

DWN: производящий танки Leopard концерн Rheinmetall понес ущерб из-за Украины

© AP Photo / Martin MeissnerНемецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Немецкий концерн Rheinmetall, производящий в том числе танки Leopard 2, частично потерял свой статус производителя "чудо-оружия" из-за потерь на Украине и международной конкуренции, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Как отмечается в материале, Rheinmetall на протяжении десятилетий производит высокотехнологичную продукцию, которая востребована во всем мире. Отправку Украине немецких Leopard 2 на Западе преподносили как "переломный момент", однако в результате они не смогли проявить себя, а сообщения с поля боя производят негативное впечатление.
Кроме того, Rheinmetall столкнулся с проблемой на международном рынке, связанной с появлением серьезных конкурентов в лице южнокорейских производителей, говорится в статье. И причина проблем здесь не только в том, что Южная Корея поставляет качественную технику, но и в том, что ее компании делают это быстро и в больших объемах.
В то же время Rheinmetall не раз испытывал проблемы с цепочками поставок, что приводило к задержкам с поставками — в том числе Украине. В результате немецкий концерн частично потерял свой статус производителя "чудо-оружия", резюмирует издание.
Как сообщало Минобороны, в ходе украинского контрнаступления за июнь — июль уничтожены 25 немецких танков Leopard. Все подбитые танки немецкого производства, показанные на фото и видео как ведомством, так и российскими военкорами, относятся к модификациям 2A4 и 2А6.
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В миреУкраинаГерманияЮжная КореяLeopard 2Rheinmetall AG
 
 
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