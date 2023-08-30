https://ria.ru/20230830/podmoskove-1893141413.html

Санаторно-курортные карты стало возможно получить онлайн в Подмосковье

Санаторно-курортные карты стало возможно получить онлайн в Подмосковье - РИА Новости, 30.08.2023

Санаторно-курортные карты стало возможно получить онлайн в Подмосковье

Санаторно-курортную карту для детей и для взрослых, а также справку в спортивную секцию стало возможно получить онлайн при наличии пройденного ранее... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T13:15

2023-08-30T13:15

2023-08-30T13:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Санаторно-курортную карту для детей и для взрослых, а также справку в спортивную секцию стало возможно получить онлайн при наличии пройденного ранее профилактического осмотра или диспансеризации, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "В Московской области в рамках проекта "Онлайн-поликлиника" теперь можно оформить через интернет еще три вида медицинских справок – санаторно-курортную карту для детей (076/у), санаторно-курортную карту для взрослых (072/у) и справку для предоставления в спортивную секцию (073/у). Получить справку или санаторно-курортную карту онлайн можно, если в течение года пациент прошел профилактический осмотр или диспансеризацию", - отметили в ведомстве. По данным Минздрава, на региональном портале Госуслуг также возможно заказать справку 086/у для абитуриентов, справку об отсутствии контактов, справку 070/у для получения путевки на санаторно-курортное лечение и 079/у для детей, отправляющихся в летний оздоровительный или спортивный лагерь, а также сертификат о профилактических прививках (156/у-93) и выписку из амбулаторной карты.

https://ria.ru/20230829/podmoskove-1892979629.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)