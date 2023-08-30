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Около пяти тысяч детей Сургутского района Югры отдохнули в летних лагерях - РИА Новости, 30.08.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
16:10 30.08.2023 (обновлено: 16:11 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/otdykh-1893197556.html
Около пяти тысяч детей Сургутского района Югры отдохнули в летних лагерях
Около пяти тысяч детей Сургутского района Югры отдохнули в летних лагерях - РИА Новости, 30.08.2023
Около пяти тысяч детей Сургутского района Югры отдохнули в летних лагерях
Порядка 5 тысяч детей из Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа отдохнули в рамках летней оздоровительной кампании, сообщил глава... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T16:10
2023-08-30T16:11
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
краснодарский край
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Порядка 5 тысяч детей из Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа отдохнули в рамках летней оздоровительной кампании, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Почти пять тысяч школьников Сургутского района отдохнули в рамках летней оздоровительной кампании. Мы направили на эти цели 93 миллиона рублей, что на 12,1 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. Большая часть средств, а именно 66,6 миллиона рублей, поступила из округа. Из районного бюджета мы добавили еще 26,4 миллиона рублей. Эти средства позволили нам оздоровить 4,8 тысячи детей", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, на территории самого Сургутского района отдохнуло 3,9 тысячи школьников. Для них в поселениях работали 37 лагерей: 27 на базе школ, три лагеря труда и отдыха, семь на базе детских школ искусств, лагеря также были организованы в социальных учреждениях. Помимо этого, уточнил Трубецкой, 900 ребят побывали в лагерях Башкирии, Краснодарского края, Свердловской и Тюменской областей. "Особое внимание в лагерях уделяли досугу школьников – его старались делать максимально разнообразным. Например, в лагере "Кар-Тохи. Навыки будущего", который вот уже несколько лет работает на базе школы-интерната в Русскинской, впервые состоялась профильная смена по финансовой грамотности и "миротворческая" смена. Участие в последней приняли ребята из Макеевки", - уточнил глава Сургутского района. Он подчеркнул, что департамент образования муниципалитета подписал соглашение о сотрудничестве с федеральным научно-практическим центром "Миротворец" и НКО "Среда развития", в связи с чем "миротворческие" смены будут проходить и в дальнейшем. По словам Трубецкого, дети из поселка Ульт-Ягун создали проект комнаты матери и ребенка, который был реализован на единственной железнодорожной станции Сургутского района. Помимо этого, в поселениях также работали лагеря с уклоном на изучение иностранных языков. Так, подобный лагерь впервые открылся в поселке Барсово.
https://ria.ru/20230823/yugra-1891674177.html
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ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
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ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, краснодарский край
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский район, Краснодарский край

Около пяти тысяч детей Сургутского района Югры отдохнули в летних лагерях

© Fotolia / WeeneeПесочница
Песочница - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Fotolia / Weenee
Песочница. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Порядка 5 тысяч детей из Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа отдохнули в рамках летней оздоровительной кампании, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Почти пять тысяч школьников Сургутского района отдохнули в рамках летней оздоровительной кампании. Мы направили на эти цели 93 миллиона рублей, что на 12,1 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. Большая часть средств, а именно 66,6 миллиона рублей, поступила из округа. Из районного бюджета мы добавили еще 26,4 миллиона рублей. Эти средства позволили нам оздоровить 4,8 тысячи детей", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По его словам, на территории самого Сургутского района отдохнуло 3,9 тысячи школьников. Для них в поселениях работали 37 лагерей: 27 на базе школ, три лагеря труда и отдыха, семь на базе детских школ искусств, лагеря также были организованы в социальных учреждениях.
Помимо этого, уточнил Трубецкой, 900 ребят побывали в лагерях Башкирии, Краснодарского края, Свердловской и Тюменской областей.
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"Особое внимание в лагерях уделяли досугу школьников – его старались делать максимально разнообразным. Например, в лагере "Кар-Тохи. Навыки будущего", который вот уже несколько лет работает на базе школы-интерната в Русскинской, впервые состоялась профильная смена по финансовой грамотности и "миротворческая" смена. Участие в последней приняли ребята из Макеевки", - уточнил глава Сургутского района.
Он подчеркнул, что департамент образования муниципалитета подписал соглашение о сотрудничестве с федеральным научно-практическим центром "Миротворец" и НКО "Среда развития", в связи с чем "миротворческие" смены будут проходить и в дальнейшем.
По словам Трубецкого, дети из поселка Ульт-Ягун создали проект комнаты матери и ребенка, который был реализован на единственной железнодорожной станции Сургутского района.
Помимо этого, в поселениях также работали лагеря с уклоном на изучение иностранных языков. Так, подобный лагерь впервые открылся в поселке Барсово.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округСургутский районКраснодарский край
 
 
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