https://ria.ru/20230830/orban-1893051661.html

Орбан назвал ошибкой попытки Запада ослабить российские власти

Орбан назвал ошибкой попытки Запада ослабить российские власти - РИА Новости, 30.08.2023

Орбан назвал ошибкой попытки Запада ослабить российские власти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что со стороны Запада было бы ошибкой добиваться ослабления сильной власти в России, и назвал "междуцарствие"... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T05:48

2023-08-30T05:48

2023-08-30T05:48

россия

венгрия

виктор орбан

такер карлсон

борис ельцин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_68:185:1735:1123_1920x0_80_0_0_819acc7fdb289fbd295c1ae5b101a7aa.jpg

ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что со стороны Запада было бы ошибкой добиваться ослабления сильной власти в России, и назвал "междуцарствие" худшим из возможных сценариев. В интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону он напомнил, как на Западе волновались из-за "слабеющего" президента РФ Бориса Ельцина, как боялись анархии и как "все были счастливы", когда преемник оказался достаточно силен, чтобы сохранить контроль над российской армией и ее ядерным арсеналом. "Мы забыли, насколько опасна ситуация, когда в России нет сильной власти или есть междуцарствие. Междуцарствие – это худший возможный сценарий", - сказал Орбан. На вопрос, как относиться к попыткам ослабить власть в России, он ответил: "Это ошибка. Если такова цель, это ошибка".

https://ria.ru/20230830/ukraina-1893049736.html

россия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, венгрия, виктор орбан, такер карлсон, борис ельцин, в мире