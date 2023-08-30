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Орбан назвал ошибкой попытки Запада ослабить российские власти
Орбан назвал ошибкой попытки Запада ослабить российские власти - РИА Новости, 30.08.2023
Орбан назвал ошибкой попытки Запада ослабить российские власти
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что со стороны Запада было бы ошибкой добиваться ослабления сильной власти в России, и назвал "междуцарствие"... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T05:48
2023-08-30T05:48
2023-08-30T05:48
россия
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виктор орбан
такер карлсон
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ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что со стороны Запада было бы ошибкой добиваться ослабления сильной власти в России, и назвал "междуцарствие" худшим из возможных сценариев. В интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону он напомнил, как на Западе волновались из-за "слабеющего" президента РФ Бориса Ельцина, как боялись анархии и как "все были счастливы", когда преемник оказался достаточно силен, чтобы сохранить контроль над российской армией и ее ядерным арсеналом. "Мы забыли, насколько опасна ситуация, когда в России нет сильной власти или есть междуцарствие. Междуцарствие – это худший возможный сценарий", - сказал Орбан. На вопрос, как относиться к попыткам ослабить власть в России, он ответил: "Это ошибка. Если такова цель, это ошибка".
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россия, венгрия, виктор орбан, такер карлсон, борис ельцин, в мире
Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Такер Карлсон, Борис Ельцин, В мире
Орбан назвал ошибкой попытки Запада ослабить российские власти
Орбан: Запад допускает ошибку, пытаясь ослабить позиции власти в России