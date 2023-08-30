Рейтинг@Mail.ru
Орбан назвал ошибкой попытки Запада ослабить российские власти - РИА Новости, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:48 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/orban-1893051661.html
Орбан назвал ошибкой попытки Запада ослабить российские власти
Орбан назвал ошибкой попытки Запада ослабить российские власти - РИА Новости, 30.08.2023
Орбан назвал ошибкой попытки Запада ослабить российские власти
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что со стороны Запада было бы ошибкой добиваться ослабления сильной власти в России, и назвал "междуцарствие"... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T05:48
2023-08-30T05:48
россия
венгрия
виктор орбан
такер карлсон
борис ельцин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_68:185:1735:1123_1920x0_80_0_0_819acc7fdb289fbd295c1ae5b101a7aa.jpg
ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что со стороны Запада было бы ошибкой добиваться ослабления сильной власти в России, и назвал "междуцарствие" худшим из возможных сценариев. В интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону он напомнил, как на Западе волновались из-за "слабеющего" президента РФ Бориса Ельцина, как боялись анархии и как "все были счастливы", когда преемник оказался достаточно силен, чтобы сохранить контроль над российской армией и ее ядерным арсеналом. "Мы забыли, насколько опасна ситуация, когда в России нет сильной власти или есть междуцарствие. Междуцарствие – это худший возможный сценарий", - сказал Орбан. На вопрос, как относиться к попыткам ослабить власть в России, он ответил: "Это ошибка. Если такова цель, это ошибка".
https://ria.ru/20230830/ukraina-1893049736.html
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_205:91:1702:1214_1920x0_80_0_0_185b19de53c35cc51ccac5f20edccdf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, венгрия, виктор орбан, такер карлсон, борис ельцин, в мире
Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Такер Карлсон, Борис Ельцин, В мире
Орбан назвал ошибкой попытки Запада ослабить российские власти

Орбан: Запад допускает ошибку, пытаясь ослабить позиции власти в России

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что со стороны Запада было бы ошибкой добиваться ослабления сильной власти в России, и назвал "междуцарствие" худшим из возможных сценариев.
В интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону он напомнил, как на Западе волновались из-за "слабеющего" президента РФ Бориса Ельцина, как боялись анархии и как "все были счастливы", когда преемник оказался достаточно силен, чтобы сохранить контроль над российской армией и ее ядерным арсеналом.
"Мы забыли, насколько опасна ситуация, когда в России нет сильной власти или есть междуцарствие. Междуцарствие – это худший возможный сценарий", - сказал Орбан.
На вопрос, как относиться к попыткам ослабить власть в России, он ответил: "Это ошибка. Если такова цель, это ошибка".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Орбан оценил шансы Украины победить Россию
Вчера, 04:57
 
РоссияВенгрияВиктор ОрбанТакер КарлсонБорис ЕльцинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала