https://ria.ru/20230830/oborona-1893279029.html

Глава крымского парламента считает, что ВСУ осенью перейдут к обороне

Глава крымского парламента считает, что ВСУ осенью перейдут к обороне - РИА Новости, 30.08.2023

Глава крымского парламента считает, что ВСУ осенью перейдут к обороне

Глава крымского парламента Владимир Константинов выразил мнение, то осенью украинские войска перейдут к обороне. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T22:00

2023-08-30T22:00

2023-08-30T22:00

россия

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов выразил мнение, то осенью украинские войска перейдут к обороне. "Сейчас у них не получилось контрнаступления, осенью они перейдут в оборону, будут готовиться к весне, всех кормить завтраками, дайте то, дайте это. Запад ничего не теряет, экономики работают, на войне у них все зарабатывают", - сказал Константинов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму". По его словам, киевские власти не дорожат своими людьми и территорией, и в этом заключается их опасность. "Провокации им нужны. Дела у них на фронте идут неважно. Разочарование на Западе, нарастающий трек негатива в отношении всей этой команды, которую готовят к утилизации, поэтому они пытаются любыми путями удержать Россию в состоянии конфликта и напряжения, это их спасительная часть. Им чем дальше воевать, тем лучше", - подчеркнул Константинов.

https://ria.ru/20230830/popytki-1893240726.html

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россия, владимир константинов