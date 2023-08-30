https://ria.ru/20230830/konteynery-1893038648.html

Титов попросил разрешить провоз мягких контейнеров через Керченский пролив

Титов попросил разрешить провоз мягких контейнеров через Керченский пролив - РИА Новости, 30.08.2023

Титов попросил разрешить провоз мягких контейнеров через Керченский пролив

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился в Минтранс России с просьбой отменить запрет на провоз через... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T00:40

2023-08-30T00:40

2023-08-30T00:40

керченский пролив

россия

борис титов

виталий савельев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

экономика

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился в Минтранс России с просьбой отменить запрет на провоз через Керченский пролив мягких контейнеров, используемых для поставки минеральных удобрений, ведомство ответило согласием, однако теперь все зависит от решения ФСБ, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена. "Министерство транспорта ответило согласием на предложение уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова отменить запрет на провоз через Керченский пролив грузов в универсальных мягких контейнерах (биг-бэгах). Для окончательного решения Минтранс попросил Федеральную службу безопасности выразить свою позицию по этому вопросу "в возможно короткий срок", - говорится в сообщении. Уточняется, что Титов в своем письме министру транспорта Виталию Савельеву акцентировал внимание на ущербе, который этот запрет наносит рынку минеральных удобрений. "Именно минеральные удобрения российского и белорусского производства в основном и провозились через Керченский пролив в мягких контейнерах (они же big bag) емкостью до трех тонн груза", - пояснили в пресс-службе. Уполномоченный также отмечал, что терминалы Новороссийского морского порта, как и прилегающая к ним железнодорожная инфраструктура, перегружены и не могут взять на себя данный объем. "При этом через Керченский пролив проходят суда с дизельным топливом, бензинами и сжиженным газом, являющимися более опасными грузами", - говорилось в его обращении, цитату из которого привели в пресс-службе. Предприниматели при провозе грузов в мягком контейнере через Керченский пролив предлагают соблюдать повышенные меры безопасности, в том числе фасовать неопасные минеральные удобрения в зонах таможенного и пограничного контроля в портах Азовского бассейна, а также доставлять грузы с завода-изготовителя до порта с привлечением органов транспортной безопасности. "Теперь все зависит от реакции Федеральной службы безопасности", - резюмировали в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

https://ria.ru/20230711/korabli-1883610608.html

керченский пролив

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керченский пролив, россия, борис титов, виталий савельев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), экономика