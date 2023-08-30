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Титов попросил разрешить провоз мягких контейнеров через Керченский пролив
Титов попросил разрешить провоз мягких контейнеров через Керченский пролив - РИА Новости, 30.08.2023
Титов попросил разрешить провоз мягких контейнеров через Керченский пролив
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился в Минтранс России с просьбой отменить запрет на провоз через... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T00:40
2023-08-30T00:40
2023-08-30T00:40
керченский пролив
россия
борис титов
виталий савельев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
экономика
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился в Минтранс России с просьбой отменить запрет на провоз через Керченский пролив мягких контейнеров, используемых для поставки минеральных удобрений, ведомство ответило согласием, однако теперь все зависит от решения ФСБ, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена. "Министерство транспорта ответило согласием на предложение уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова отменить запрет на провоз через Керченский пролив грузов в универсальных мягких контейнерах (биг-бэгах). Для окончательного решения Минтранс попросил Федеральную службу безопасности выразить свою позицию по этому вопросу "в возможно короткий срок", - говорится в сообщении. Уточняется, что Титов в своем письме министру транспорта Виталию Савельеву акцентировал внимание на ущербе, который этот запрет наносит рынку минеральных удобрений. "Именно минеральные удобрения российского и белорусского производства в основном и провозились через Керченский пролив в мягких контейнерах (они же big bag) емкостью до трех тонн груза", - пояснили в пресс-службе. Уполномоченный также отмечал, что терминалы Новороссийского морского порта, как и прилегающая к ним железнодорожная инфраструктура, перегружены и не могут взять на себя данный объем. "При этом через Керченский пролив проходят суда с дизельным топливом, бензинами и сжиженным газом, являющимися более опасными грузами", - говорилось в его обращении, цитату из которого привели в пресс-службе. Предприниматели при провозе грузов в мягком контейнере через Керченский пролив предлагают соблюдать повышенные меры безопасности, в том числе фасовать неопасные минеральные удобрения в зонах таможенного и пограничного контроля в портах Азовского бассейна, а также доставлять грузы с завода-изготовителя до порта с привлечением органов транспортной безопасности. "Теперь все зависит от реакции Федеральной службы безопасности", - резюмировали в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
https://ria.ru/20230711/korabli-1883610608.html
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керченский пролив, россия, борис титов, виталий савельев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), экономика
Керченский пролив, Россия, Борис Титов, Виталий Савельев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Экономика
Титов попросил разрешить провоз мягких контейнеров через Керченский пролив
Титов призвал разрешить провоз контейнеров для удобрений через Керченский пролив
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился в Минтранс России с просьбой отменить запрет на провоз через Керченский пролив мягких контейнеров, используемых для поставки минеральных удобрений, ведомство ответило согласием, однако теперь все зависит от решения ФСБ, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
«
"Министерство транспорта ответило согласием на предложение уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова отменить запрет на провоз через Керченский пролив грузов в универсальных мягких контейнерах (биг-бэгах). Для окончательного решения Минтранс попросил Федеральную службу безопасности выразить свою позицию по этому вопросу "в возможно короткий срок", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Титов в своем письме министру транспорта Виталию Савельеву
акцентировал внимание на ущербе, который этот запрет наносит рынку минеральных удобрений. "Именно минеральные удобрения российского и белорусского производства в основном и провозились через Керченский пролив в мягких контейнерах (они же big bag) емкостью до трех тонн груза", - пояснили в пресс-службе.
Уполномоченный также отмечал, что терминалы Новороссийского морского порта, как и прилегающая к ним железнодорожная инфраструктура, перегружены и не могут взять на себя данный объем. "При этом через Керченский пролив проходят суда с дизельным топливом, бензинами и сжиженным газом, являющимися более опасными грузами", - говорилось в его обращении, цитату из которого привели в пресс-службе.
Предприниматели при провозе грузов в мягком контейнере через Керченский пролив предлагают соблюдать повышенные меры безопасности, в том числе фасовать неопасные минеральные удобрения в зонах таможенного и пограничного контроля в портах Азовского бассейна, а также доставлять грузы с завода-изготовителя до порта с привлечением органов транспортной безопасности.
"Теперь все зависит от реакции Федеральной службы безопасности", - резюмировали в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
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