https://ria.ru/20230830/gabon-1893155385.html
Габонский политик заявил, что народ поддерживает действия военных
Габонский политик заявил, что народ поддерживает действия военных - РИА Новости, 30.08.2023
Габонский политик заявил, что народ поддерживает действия военных
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Политическая оппозиция и население Габона поддерживают действия военных по смене власти в стране, рассказал РИА Новости президент... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:55
2023-08-30T13:55
2023-08-30T14:10
в мире
габон
али бонго ондимба
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Политическая оппозиция и население Габона поддерживают действия военных по смене власти в стране, рассказал РИА Новости президент Неопанафриканской организации суверенитета, главный управляющий движения "Новая власть" в Габоне и экс-кандидат в президенты Приват Нгомо."Ох это народное ликование! Народ и армия вместе, это праздник! В результате этого переворота рухнула диктатура, поэтому Габон очень, очень рад… Вскоре я приму участие в кризисной встрече с комитетом мудрецов, которые способствовали переходу", - сказал Нгомо.В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Согласно их заявлению, действующий президент страны Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом.Ранее сообщалось, что по результатам выборов, состоявшихся 26 августа, Али Бонго был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов.
https://ria.ru/20230830/komitet-1893159382.html
https://ria.ru/20230830/ondimba-1893143666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, габон, али бонго ондимба
В мире, Габон, Али Бонго Ондимба
Габонский политик заявил, что народ поддерживает действия военных
Габонский политик заявил, что оппозиция и народ поддерживают действия военных
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Политическая оппозиция и население Габона поддерживают действия военных по смене власти в стране, рассказал РИА Новости президент Неопанафриканской организации суверенитета, главный управляющий движения "Новая власть" в Габоне и экс-кандидат в президенты Приват Нгомо.
"Ох это народное ликование! Народ и армия вместе, это праздник! В результате этого переворота рухнула диктатура, поэтому Габон очень, очень рад… Вскоре я приму участие в кризисной встрече с комитетом мудрецов, которые способствовали переходу", - сказал Нгомо.
В Габоне объявили о создании комитета переходного периода
В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Согласно их заявлению, действующий президент страны Али Бонго Ондимба
находится под домашним арестом.
Ранее сообщалось, что по результатам выборов, состоявшихся 26 августа, Али Бонго был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов.
Президента Габона посадили под домашний арест, сообщают СМИ