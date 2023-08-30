https://ria.ru/20230830/gabon-1893155385.html

Габонский политик заявил, что народ поддерживает действия военных

Габонский политик заявил, что народ поддерживает действия военных - РИА Новости, 30.08.2023

Габонский политик заявил, что народ поддерживает действия военных

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Политическая оппозиция и население Габона поддерживают действия военных по смене власти в стране, рассказал РИА Новости президент... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T13:55

2023-08-30T13:55

2023-08-30T14:10

в мире

габон

али бонго ондимба

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Политическая оппозиция и население Габона поддерживают действия военных по смене власти в стране, рассказал РИА Новости президент Неопанафриканской организации суверенитета, главный управляющий движения "Новая власть" в Габоне и экс-кандидат в президенты Приват Нгомо."Ох это народное ликование! Народ и армия вместе, это праздник! В результате этого переворота рухнула диктатура, поэтому Габон очень, очень рад… Вскоре я приму участие в кризисной встрече с комитетом мудрецов, которые способствовали переходу", - сказал Нгомо.В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Согласно их заявлению, действующий президент страны Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом.Ранее сообщалось, что по результатам выборов, состоявшихся 26 августа, Али Бонго был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов.

https://ria.ru/20230830/komitet-1893159382.html

https://ria.ru/20230830/ondimba-1893143666.html

габон

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, габон, али бонго ондимба