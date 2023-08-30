https://ria.ru/20230830/futbol-1893010069.html

Поцелуй в свои ворота

Поцелуй в свои ворота - РИА Новости, 30.08.2023

Поцелуй в свои ворота

В испанском футболе полыхает скандал мирового масштаба. Мы в России трепетно относимся к испанскому футболу: не забыть, как эффектно их сборная продула нашей в... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T08:00

2023-08-30T08:00

2023-08-30T11:13

спорт

олимпийские игры

испания

россия

австралия

пьер де кубертен

международная федерация футбола (фифа)

женский чемпионат мира по футболу

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В испанском футболе полыхает скандал мирового масштаба. Мы в России трепетно относимся к испанскому футболу: не забыть, как эффектно их сборная продула нашей в одной восьмой чемпионата мира — 2018. Серия пенальти, сейвы Акинфеева, "нога бога", эх, были же времена...Но на этот раз речь идет о футболе женском. В Австралии и Новой Зеландии только что прошел чемпионат мира по футболу среди женщин — кстати, с отличными телевизионными рейтингами и почти двумя миллионами проданных билетов. В финале сборная Испании победила сборную Англии со счетом 1:0.Испанцы праздновали как не в себя. В ходе награждения руководитель Королевской испанской федерации футбола Луис Рубиалес схватил футболистку Дженнифер Эрмосо и поцеловал ее в губы. Поцелуй попал на камеру. И началось.Три женщины-министра Испании сразу призвали Рубиалеса уйти в отставку, обвинив его в сексуальном насилии. Премьер-министр страны потребовал от него разобраться в ситуации. Рубиалес принес все положенные извинения — был неправ, погорячился — и попросил о встрече с обиженной Дженнифер Эрмосо.Однако чемпионка не выходит на связь, а за футбольного руководителя тем временем взялись СМИ. Понятно, что руководитель испанской футбольной федерации плохо воспитан. Но должно ли это стать поводом к его отставке? Федерация футбола Испании — независимая организация и своих лидеров выбирает сама. Однако общественное мнение давит на нее со страшной силой.Сам Рубиалес считает, что раз он извинения принес, то с него и взятки гладки. Уходить в отставку он отказывается. Его проклинают футболистки всего мира, зато горячо поддерживает родная мама — только что она объявила голодовку в знак протеста против травли ее сыночки.В этой мыльной опере есть целый ряд сюжетов.Во-первых, сам женский футбол. Почему-то он ужасно раздражает многих мужчин, в том числе от футбола далеких. Им кажется, что это сугубо мальчиковая забава, а тут пришли какие-то непонятные тетки и на нее покусились. Пускай не лезут.И начинается нытье — да они не умеют, да им это не положено. На самом деле это, конечно, просто дикость. Женщины десятилетиями успешно играют в баскетбол, волейбол, гандбол, это зрелищно и интересно. Мало этого, женщины великолепно тягают штангу, боксируют и борются на татами. Чего бы им не играть в футбол и не собирать полные стадионы?Тут, мне кажется, просто нежелание со стороны мужских команд отдавать свою долю этого богатейшего рынка. В футболе крутятся такие триллионы, что, естественно, за них идет жесточайшая борьба.Во-вторых, недавно праздновала свою победу на чемпионате Испании легендарная "Барселона". Парни веселились как ненормальные, прыгали, срывали футболки и поливали водой тренеров. Но нигде в кадре не видно, чтобы Луис Рубиалес вдруг полез с поцелуями в губы, скажем, к Феррану Торресу. Как-то, видно, не пришло в голову. Потому что Рубиалес, хоть и большой начальник, но прекрасно понимает, что тут можно и огрести.По отношению к личному пространству футболисток у него такого ограничения не оказалось. Он думает, что раз он большой босс, то ему все позволено. На самом деле — тут, думаю, меня поддержат миллионы женщин — это чертовски противно, когда какой-то посторонний лысый старикан лезет, не спросясь, со своими поцелуями. В старые времена Рубиалес получил бы пощечину, а еще рисковал бы быть вызванным на дуэль и там бесславно погибнуть. Во всяком случае, его соотечественник Дон Кихот точно вступился бы за честь Дженнифер Эрмосо.Наконец, изумляет реакция многих отечественных комментаторов правого толка. Ну женский футбол они изначально не воспринимают, по их мнению, женщины должны заниматься только фигурным катанием и художественной гимнастикой, еще лучше — танцами у плиты с борщом. Но с еще большей силой они обрушились на Дженнифер Эрмосо — зачем она, мол, не потерпела?Сетевые конспирологи на полном серьезе пишут, что Эрмосо — лесбиянка и с ее помощью ЛГБТ-лобби пытается захватить власть в Федерации футбола Испании, а то и вообще в ФИФА. А Рубиалес типа молодец и альфа-самец.Однако для публичной персоны такое поведение просто неприлично, а уж для руководителя высокого уровня тем более. Лучше бы Рубиалес не позорился и в самом деле ушел. А его защитникам хочется сказать, что самый верный путь к сердцу женщины — это не хватать ее на публике, а отнестись к ней с уважением и заботой. Это реально работает, вы попробуйте как-нибудь, ребята.Для нас в России это прекрасный повод обратить внимание на женский футбол — и на женский хоккей в придачу. Мы так много говорим про развитие массового, народного спорта, а на деле миллионы продолжают литься в карманы единичных легионеров с труднопроизносимыми фамилиями. Может быть, хотя бы часть из них направить на развитие женских командных игр?Чего проще, чем выйти во двор и там вместе с девчонками попинать мячик? Никаких особых расходов, не надо никуда ехать. Травмоопасно? Ну так скоростной спуск и прыжки с трамплина гораздо травмоопаснее. Неженственно? Ну давайте вернемся во времена Пьера де Кубертена: отец-основатель олимпийского движения полагал, что женщины вообще не должны заниматься спортом, это "неинтересно, неэстетично и неправильно". Само время опровергло этого товарища.Наши женские футбольные команды сталкиваются с теми же проблемами, что и вообще женщины — к ним больше требований, у них очень мало денег и они фатально недопредставлены в информационном поле. Много вы знаете про звезд нашего женского футбола?Думается, государство могло бы постараться изменить эту ситуацию. И начать с того, чтобы чаще показывать женский футбол по телевидению и сделать из него в перспективе большое шоу. Представляете, как это замотивировало бы тысячи девочек по всей стране? А ведь их здоровье — это здоровое будущее всей страны.

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https://rsport.ria.ru/20230829/futbol-1892843926.html

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спорт, олимпийские игры, испания, россия, австралия, пьер де кубертен, международная федерация футбола (фифа), женский чемпионат мира по футболу