https://ria.ru/20230830/eujyobr-1893228913.html

Автоугонщик в Италии вернул молодоженам их машину

Автоугонщик в Италии вернул молодоженам их машину - РИА Новости, 30.08.2023

Автоугонщик в Италии вернул молодоженам их машину

Пара итальянских молодоженов получила обратно угнанный после свадьбы автомобиль, внутри которого угонщик оставил трогательную записку, сообщила газета Corriere... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T17:51

2023-08-30T17:51

2023-08-30T17:51

италия

в мире

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РИМ, 30 авг - РИА Новости. Пара итальянских молодоженов получила обратно угнанный после свадьбы автомобиль, внутри которого угонщик оставил трогательную записку, сообщила газета Corriere Adriatico. Новоиспеченные супруги заметили пропажу машины на следующий день после торжества, которое состоялось в городке в провинции Фоджа на юге Италии. Внутри автомобиля, угнанного с парковки гостиницы, где они провели брачную ночь, оказались их свадебные наряды. Семья объявила о случившейся с ними неприятности в социальных сетях. Спустя пару дней автомобиль марки Fiat нашелся в Фодже недалеко от городского вокзала. Угонщик перегородил им въезд во внутренний двор многоквартирного дома, где его заметил проходивший мимо карабинер. Внутри машины нашелся лист А4, на котором преступник написал "Вор - да, но с сердцем", использовав вместо последнего слова символ со стрелой. Похожий случай произошел несколько дней назад в северной провинции Порденоне. Воры-домушники оставили хозяевам квартиры записку с извинениями и словами: "вижу, что у тебя тоже ничего нет". Не найдя в доме ничего ценного, злоумышленники забрали кофемашину и аэрогриль.

https://ria.ru/20230516/grabitel-1872228565.html

италия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

италия, в мире