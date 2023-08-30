https://ria.ru/20230830/dtp-1893258153.html

Автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре в Москве

Автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре в Москве - РИА Новости, 30.08.2023

Автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре в Москве

Автомобиль наехал на двух пешеходов на тротуаре на Люблинской улице в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T19:51

2023-08-30T19:51

2023-08-30T19:51

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Автомобиль наехал на двух пешеходов на тротуаре на Люблинской улице в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "На Люблинской улице (в районе дома 92к2) автомобиль выехал на тротуар, совершив наезд на двух пешеходов. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, занята одна полоса из трех в сторону области", - говорится в сообщении.

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы