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Автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре в Москве - РИА Новости, 30.08.2023
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19:51 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/dtp-1893258153.html
Автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре в Москве
Автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре в Москве - РИА Новости, 30.08.2023
Автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре в Москве
Автомобиль наехал на двух пешеходов на тротуаре на Люблинской улице в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T19:51
2023-08-30T19:51
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Автомобиль наехал на двух пешеходов на тротуаре на Люблинской улице в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "На Люблинской улице (в районе дома 92к2) автомобиль выехал на тротуар, совершив наезд на двух пешеходов. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, занята одна полоса из трех в сторону области", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
Автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре в Москве

На юго-востоке Москвы автомобиль выехал на тротуар и сбил двух пешеходов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Автомобиль наехал на двух пешеходов на тротуаре на Люблинской улице в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
«
"На Люблинской улице (в районе дома 92к2) автомобиль выехал на тротуар, совершив наезд на двух пешеходов. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, занята одна полоса из трех в сторону области", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияМоскваДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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