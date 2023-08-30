https://ria.ru/20230830/donetsk-1893076780.html

Снаряд ВСУ, по предварительным данным, попал в крышу ТЦ в Донецке

Снаряд ВСУ, по предварительным данным, попал в крышу ТЦ в Донецке - РИА Новости, 30.08.2023

Снаряд ВСУ, по предварительным данным, попал в крышу ТЦ в Донецке

При обстреле Петровского района Донецка, по предварительным данным, произошло попадание в крышу ТЦ "Галактика", сообщил мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T10:09

2023-08-30T10:09

2023-08-30T10:19

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 30 авг – РИА Новости. При обстреле Петровского района Донецка, по предварительным данным, произошло попадание в крышу ТЦ "Галактика", сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале."По предварительным данным, при обстреле Петровского района произошло попадание в крышу ТЦ (торгового центра – ред.) "Галактика", - написал Кулемзин.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230830/donetsk-1893078129.html

донецк

донецкая народная республика

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Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)