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Снаряд ВСУ, по предварительным данным, попал в крышу ТЦ в Донецке - РИА Новости, 30.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:09 30.08.2023 (обновлено: 10:19 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/donetsk-1893076780.html
Снаряд ВСУ, по предварительным данным, попал в крышу ТЦ в Донецке
Снаряд ВСУ, по предварительным данным, попал в крышу ТЦ в Донецке - РИА Новости, 30.08.2023
Снаряд ВСУ, по предварительным данным, попал в крышу ТЦ в Донецке
При обстреле Петровского района Донецка, по предварительным данным, произошло попадание в крышу ТЦ "Галактика", сообщил мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T10:09
2023-08-30T10:19
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 30 авг – РИА Новости. При обстреле Петровского района Донецка, по предварительным данным, произошло попадание в крышу ТЦ "Галактика", сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале."По предварительным данным, при обстреле Петровского района произошло попадание в крышу ТЦ (торгового центра – ред.) "Галактика", - написал Кулемзин.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230830/donetsk-1893078129.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
Снаряд ВСУ, по предварительным данным, попал в крышу ТЦ в Донецке

Снаряд ВСУ, по предварительным данным, попал в крышу ТЦ "Галактика" в Донецке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 авг – РИА Новости. При обстреле Петровского района Донецка, по предварительным данным, произошло попадание в крышу ТЦ "Галактика", сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.
"По предварительным данным, при обстреле Петровского района произошло попадание в крышу ТЦ (торгового центра – ред.) "Галактика", - написал Кулемзин.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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Вчера, 10:12
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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