https://ria.ru/20230830/donetsk-1893076780.html
Снаряд ВСУ, по предварительным данным, попал в крышу ТЦ в Донецке
Снаряд ВСУ, по предварительным данным, попал в крышу ТЦ в Донецке - РИА Новости, 30.08.2023
Снаряд ВСУ, по предварительным данным, попал в крышу ТЦ в Донецке
При обстреле Петровского района Донецка, по предварительным данным, произошло попадание в крышу ТЦ "Галактика", сообщил мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T10:09
2023-08-30T10:09
2023-08-30T10:19
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 30 авг – РИА Новости. При обстреле Петровского района Донецка, по предварительным данным, произошло попадание в крышу ТЦ "Галактика", сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале."По предварительным данным, при обстреле Петровского района произошло попадание в крышу ТЦ (торгового центра – ред.) "Галактика", - написал Кулемзин.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230830/donetsk-1893078129.html
донецк
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
Снаряд ВСУ, по предварительным данным, попал в крышу ТЦ в Донецке
Снаряд ВСУ, по предварительным данным, попал в крышу ТЦ "Галактика" в Донецке