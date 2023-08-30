https://ria.ru/20230830/ataki-1893137169.html
В Госдуме предостерегли Украину от попыток атаковать Крым с моря
В Госдуме предостерегли Украину от попыток атаковать Крым с моря - РИА Новости, 30.08.2023
В Госдуме предостерегли Украину от попыток атаковать Крым с моря
Попытки украинских военных атаковать Крым с моря обречены, диверсантов ждет незавидная участь, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T12:58
2023-08-30T12:58
2023-08-30T12:58
специальная военная операция на украине
киев
дмитрий белик
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Попытки украинских военных атаковать Крым с моря обречены, диверсантов ждет незавидная участь, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Ранее Минобороны России сообщило, что самолет Черноморского флота минувшей ночью уничтожил в акватории Черного моря четыре военных катера с десантными группами ВСУ общей численностью до 50 человек. "Российская авиация в очередной раз продемонстрировала свое превосходство над акваторией Черного моря и преподнесла урок украинским диверсантам. Их попытки атаковать Крым с моря обречены, диверсантов ждет плачевная и незавидная участь", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, попытки украинских войск небольшими группами высадиться на побережье Крыма являются локальной диверсией и больше напоминают пиар-акцию. "Сюжет подобных диверсий всегда один: под покровом ночи быстро пробраться к берегу, где-нибудь в хлеву развернуть украинский флаг, снять видео, затем судорожно флаг смотать и дать стрекача, чтобы не попасть под огонь российских средств поражения. Все это делается для громкого пиара, а цена, заплаченная в виде смертей украинских военных, киевский режим мало волнует. Но, как известно, пиаром войну не выиграть", - сказал Белик.
https://ria.ru/20230829/zapad-1892872617.html
https://ria.ru/20230829/krym-1892992449.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_f42f36b8c7e89bc3f3d0667ae918a395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, дмитрий белик, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Дмитрий Белик, Госдума РФ
В Госдуме предостерегли Украину от попыток атаковать Крым с моря
Депутат ГД от Севастополя: попытки ВСУ атаковать Крым с моря обречены
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Попытки украинских военных атаковать Крым с моря обречены, диверсантов ждет незавидная участь, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее Минобороны России сообщило, что самолет Черноморского флота минувшей ночью уничтожил в акватории Черного моря четыре военных катера с десантными группами ВСУ общей численностью до 50 человек.
В Кремле ответили на слова о согласии Запада наносить удары по Крыму
"Российская авиация в очередной раз продемонстрировала свое превосходство над акваторией Черного моря и преподнесла урок украинским диверсантам. Их попытки атаковать Крым с моря обречены, диверсантов ждет плачевная и незавидная участь", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, попытки украинских войск небольшими группами высадиться на побережье Крыма являются локальной диверсией и больше напоминают пиар-акцию.
"Сюжет подобных диверсий всегда один: под покровом ночи быстро пробраться к берегу, где-нибудь в хлеву развернуть украинский флаг, снять видео, затем судорожно флаг смотать и дать стрекача, чтобы не попасть под огонь российских средств поражения. Все это делается для громкого пиара, а цена, заплаченная в виде смертей украинских военных, киевский режим мало волнует. Но, как известно, пиаром войну не выиграть", - сказал Белик.
Пентагон отреагировал на заявления о поддержке ударов Украины по Крыму