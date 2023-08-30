https://ria.ru/20230830/ataki-1893137169.html

В Госдуме предостерегли Украину от попыток атаковать Крым с моря

В Госдуме предостерегли Украину от попыток атаковать Крым с моря - РИА Новости, 30.08.2023

В Госдуме предостерегли Украину от попыток атаковать Крым с моря

Попытки украинских военных атаковать Крым с моря обречены, диверсантов ждет незавидная участь, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T12:58

2023-08-30T12:58

2023-08-30T12:58

специальная военная операция на украине

киев

дмитрий белик

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Попытки украинских военных атаковать Крым с моря обречены, диверсантов ждет незавидная участь, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Ранее Минобороны России сообщило, что самолет Черноморского флота минувшей ночью уничтожил в акватории Черного моря четыре военных катера с десантными группами ВСУ общей численностью до 50 человек. "Российская авиация в очередной раз продемонстрировала свое превосходство над акваторией Черного моря и преподнесла урок украинским диверсантам. Их попытки атаковать Крым с моря обречены, диверсантов ждет плачевная и незавидная участь", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, попытки украинских войск небольшими группами высадиться на побережье Крыма являются локальной диверсией и больше напоминают пиар-акцию. "Сюжет подобных диверсий всегда один: под покровом ночи быстро пробраться к берегу, где-нибудь в хлеву развернуть украинский флаг, снять видео, затем судорожно флаг смотать и дать стрекача, чтобы не попасть под огонь российских средств поражения. Все это делается для громкого пиара, а цена, заплаченная в виде смертей украинских военных, киевский режим мало волнует. Но, как известно, пиаром войну не выиграть", - сказал Белик.

https://ria.ru/20230829/zapad-1892872617.html

https://ria.ru/20230829/krym-1892992449.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, дмитрий белик, госдума рф