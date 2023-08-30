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В Госдуме предостерегли Украину от попыток атаковать Крым с моря - РИА Новости, 30.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:58 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/ataki-1893137169.html
В Госдуме предостерегли Украину от попыток атаковать Крым с моря
В Госдуме предостерегли Украину от попыток атаковать Крым с моря - РИА Новости, 30.08.2023
В Госдуме предостерегли Украину от попыток атаковать Крым с моря
Попытки украинских военных атаковать Крым с моря обречены, диверсантов ждет незавидная участь, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T12:58
2023-08-30T12:58
специальная военная операция на украине
киев
дмитрий белик
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Попытки украинских военных атаковать Крым с моря обречены, диверсантов ждет незавидная участь, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Ранее Минобороны России сообщило, что самолет Черноморского флота минувшей ночью уничтожил в акватории Черного моря четыре военных катера с десантными группами ВСУ общей численностью до 50 человек. "Российская авиация в очередной раз продемонстрировала свое превосходство над акваторией Черного моря и преподнесла урок украинским диверсантам. Их попытки атаковать Крым с моря обречены, диверсантов ждет плачевная и незавидная участь", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, попытки украинских войск небольшими группами высадиться на побережье Крыма являются локальной диверсией и больше напоминают пиар-акцию. "Сюжет подобных диверсий всегда один: под покровом ночи быстро пробраться к берегу, где-нибудь в хлеву развернуть украинский флаг, снять видео, затем судорожно флаг смотать и дать стрекача, чтобы не попасть под огонь российских средств поражения. Все это делается для громкого пиара, а цена, заплаченная в виде смертей украинских военных, киевский режим мало волнует. Но, как известно, пиаром войну не выиграть", - сказал Белик.
https://ria.ru/20230829/zapad-1892872617.html
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киев, дмитрий белик, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Дмитрий Белик, Госдума РФ
В Госдуме предостерегли Украину от попыток атаковать Крым с моря

Депутат ГД от Севастополя: попытки ВСУ атаковать Крым с моря обречены

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Попытки украинских военных атаковать Крым с моря обречены, диверсантов ждет незавидная участь, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее Минобороны России сообщило, что самолет Черноморского флота минувшей ночью уничтожил в акватории Черного моря четыре военных катера с десантными группами ВСУ общей численностью до 50 человек.
Вид на Черноморское побережье в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
В Кремле ответили на слова о согласии Запада наносить удары по Крыму
29 августа, 12:17
"Российская авиация в очередной раз продемонстрировала свое превосходство над акваторией Черного моря и преподнесла урок украинским диверсантам. Их попытки атаковать Крым с моря обречены, диверсантов ждет плачевная и незавидная участь", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, попытки украинских войск небольшими группами высадиться на побережье Крыма являются локальной диверсией и больше напоминают пиар-акцию.
"Сюжет подобных диверсий всегда один: под покровом ночи быстро пробраться к берегу, где-нибудь в хлеву развернуть украинский флаг, снять видео, затем судорожно флаг смотать и дать стрекача, чтобы не попасть под огонь российских средств поражения. Все это делается для громкого пиара, а цена, заплаченная в виде смертей украинских военных, киевский режим мало волнует. Но, как известно, пиаром войну не выиграть", - сказал Белик.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Пентагон отреагировал на заявления о поддержке ударов Украины по Крыму
29 августа, 18:35
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевДмитрий БеликГосдума РФ
 
 
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