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В Госдуме предложат дать право пожарным таранить автомобили - РИА Новости, 29.08.2023
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16:05 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/pozharnye-1892932180.html
В Госдуме предложат дать право пожарным таранить автомобили
В Госдуме предложат дать право пожарным таранить автомобили - РИА Новости, 29.08.2023
В Госдуме предложат дать право пожарным таранить автомобили
Депутат Госдумы Сергей Колунов 31 августа направит письмо в правительство РФ с предложением предоставить пожарным право при отсутствии путей объезда таранить... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:05
2023-08-29T16:05
общество
авто
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Колунов 31 августа направит письмо в правительство РФ с предложением предоставить пожарным право при отсутствии путей объезда таранить автомобили, которые мешают при подъезде к горящим объектам, сообщила РИА Новости его пресс-служба. "Письмо с соответствующим предложением будет готово и направлено в правительство России 31 августа", - сказали в пресс-службе Колунова. По словам депутата, компенсации за нанесённый автомобилям ущерб будут возможны через страховые компании в общем порядке, но ответственность, в любом случае, будет лежать на владельцах автомобилей. "Такие автомобилисты должны понять, что они не имеют права закрывать проезд пожарным машинам и ставить под угрозу жизни и здоровье жильцов прилегающих к дороге домов. Если они сами не одумаются, платить придется рублем – штраф за препятствование проезду пожарных автомобилей и оплата ремонта собственного автомобиля обеспечены", - сказал Колунов РИА Новости. Он также отметил, что сейчас законом предусмотрено понятие "крайней необходимости", которое дает пожарным возможность таранить автомобили на своем пути, но на практике они таким правом не пользуются, так как боятся юридических последствий. "С этой целью следует оборудовать все пожарные машины специальными силовыми бамперами, способными, во-первых, таранить "мягко" – с минимальным ущербом мешающим автомобилям, а во-вторых, способными защитить саму пожарную машину от повреждений", - добавил Колунов.
https://ria.ru/20230829/pozhelanie-1892806987.html
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общество, авто, госдума рф
Общество, Авто, Госдума РФ
В Госдуме предложат дать право пожарным таранить автомобили

Депутат предложит разрешить пожарным таранить машины для подъезда к пожару

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Колунов 31 августа направит письмо в правительство РФ с предложением предоставить пожарным право при отсутствии путей объезда таранить автомобили, которые мешают при подъезде к горящим объектам, сообщила РИА Новости его пресс-служба.
"Письмо с соответствующим предложением будет готово и направлено в правительство России 31 августа", - сказали в пресс-службе Колунова.
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По словам депутата, компенсации за нанесённый автомобилям ущерб будут возможны через страховые компании в общем порядке, но ответственность, в любом случае, будет лежать на владельцах автомобилей.
«
"Такие автомобилисты должны понять, что они не имеют права закрывать проезд пожарным машинам и ставить под угрозу жизни и здоровье жильцов прилегающих к дороге домов. Если они сами не одумаются, платить придется рублем – штраф за препятствование проезду пожарных автомобилей и оплата ремонта собственного автомобиля обеспечены", - сказал Колунов РИА Новости.
Он также отметил, что сейчас законом предусмотрено понятие "крайней необходимости", которое дает пожарным возможность таранить автомобили на своем пути, но на практике они таким правом не пользуются, так как боятся юридических последствий.
"С этой целью следует оборудовать все пожарные машины специальными силовыми бамперами, способными, во-первых, таранить "мягко" – с минимальным ущербом мешающим автомобилям, а во-вторых, способными защитить саму пожарную машину от повреждений", - добавил Колунов.
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