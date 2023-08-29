Newsweek изменил название статьи о новых регионах России
Newsweek изменил название статьи, где фактически признал новые регионы России
Журнала Newsweek. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Американский журнал Newsweek изменил название статьи, в которой ранее фактически признал ДНР, ЛНР и другие новые регионы частью РФ, однако издание все еще не может определиться, какие территории считает российскими.
В понедельник журнал опубликовал статью на фоне заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что осенью у Путина планируются зарубежные поездки. Издание озаглавило ее "Путин впервые более чем за год покидает Россию, заявил Кремль". При этом президент РФ в марте и апреле этого года посетил ДНР, ЛНР, Херсонскую область и Крым, воссоединение которых с РФ Запад не признает, несмотря на результаты проведенных там референдумов. Кроме того, осенью и зимой 2022 года Путин побывал в Узбекистане, Казахстане, Армении, Киргизии и Белоруссии.
К утру вторника материал был обновлен, уточняется, что у него новый заголовок и "больше контекста". В статье уже упоминаются визит Путина в Белоруссию и поездка в Иран в 2022 году. А сама статья называется "Путин покидает Россию впервые после смерти (Евгения) Пригожина, заявил Кремль". В скорректированной статье добавляется информация про МУС - что президент только один раз покидал Россию после выдачи "ордера" 17 марта, издание не уточняет, о какой поездке идет речь. При этом 18 марта Путин посетил Крым, 19 марта - ДНР, а 18 апреля - Херсонскую область и ЛНР. Таким образом, западное издание признает ряд новых регионов российскими.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в РФ.