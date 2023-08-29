https://ria.ru/20230829/newsweek-1892868299.html

Newsweek изменил название статьи о новых регионах России

Newsweek изменил название статьи о новых регионах России - РИА Новости, 29.08.2023

Newsweek изменил название статьи о новых регионах России

Американский журнал Newsweek изменил название статьи, в которой ранее фактически признал ДНР, ЛНР и другие новые регионы частью РФ, однако издание все еще не... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T12:09

2023-08-29T12:09

2023-08-29T12:09

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

дмитрий песков

международный уголовный суд

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Американский журнал Newsweek изменил название статьи, в которой ранее фактически признал ДНР, ЛНР и другие новые регионы частью РФ, однако издание все еще не может определиться, какие территории считает российскими. В понедельник журнал опубликовал статью на фоне заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что осенью у Путина планируются зарубежные поездки. Издание озаглавило ее "Путин впервые более чем за год покидает Россию, заявил Кремль". При этом президент РФ в марте и апреле этого года посетил ДНР, ЛНР, Херсонскую область и Крым, воссоединение которых с РФ Запад не признает, несмотря на результаты проведенных там референдумов. Кроме того, осенью и зимой 2022 года Путин побывал в Узбекистане, Казахстане, Армении, Киргизии и Белоруссии. К утру вторника материал был обновлен, уточняется, что у него новый заголовок и "больше контекста". В статье уже упоминаются визит Путина в Белоруссию и поездка в Иран в 2022 году. А сама статья называется "Путин покидает Россию впервые после смерти (Евгения) Пригожина, заявил Кремль". В скорректированной статье добавляется информация про МУС - что президент только один раз покидал Россию после выдачи "ордера" 17 марта, издание не уточняет, о какой поездке идет речь. При этом 18 марта Путин посетил Крым, 19 марта - ДНР, а 18 апреля - Херсонскую область и ЛНР. Таким образом, западное издание признает ряд новых регионов российскими. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в РФ.

https://ria.ru/20230826/vybory-1892372408.html

https://ria.ru/20230825/stely-1892129629.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, дмитрий песков, международный уголовный суд