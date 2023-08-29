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Newsweek изменил название статьи о новых регионах России - РИА Новости, 29.08.2023
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12:09 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/newsweek-1892868299.html
Newsweek изменил название статьи о новых регионах России
Newsweek изменил название статьи о новых регионах России - РИА Новости, 29.08.2023
Newsweek изменил название статьи о новых регионах России
Американский журнал Newsweek изменил название статьи, в которой ранее фактически признал ДНР, ЛНР и другие новые регионы частью РФ, однако издание все еще не... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T12:09
2023-08-29T12:09
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
дмитрий песков
международный уголовный суд
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Американский журнал Newsweek изменил название статьи, в которой ранее фактически признал ДНР, ЛНР и другие новые регионы частью РФ, однако издание все еще не может определиться, какие территории считает российскими. В понедельник журнал опубликовал статью на фоне заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что осенью у Путина планируются зарубежные поездки. Издание озаглавило ее "Путин впервые более чем за год покидает Россию, заявил Кремль". При этом президент РФ в марте и апреле этого года посетил ДНР, ЛНР, Херсонскую область и Крым, воссоединение которых с РФ Запад не признает, несмотря на результаты проведенных там референдумов. Кроме того, осенью и зимой 2022 года Путин побывал в Узбекистане, Казахстане, Армении, Киргизии и Белоруссии. К утру вторника материал был обновлен, уточняется, что у него новый заголовок и "больше контекста". В статье уже упоминаются визит Путина в Белоруссию и поездка в Иран в 2022 году. А сама статья называется "Путин покидает Россию впервые после смерти (Евгения) Пригожина, заявил Кремль". В скорректированной статье добавляется информация про МУС - что президент только один раз покидал Россию после выдачи "ордера" 17 марта, издание не уточняет, о какой поездке идет речь. При этом 18 марта Путин посетил Крым, 19 марта - ДНР, а 18 апреля - Херсонскую область и ЛНР. Таким образом, западное издание признает ряд новых регионов российскими. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в РФ.
https://ria.ru/20230826/vybory-1892372408.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, дмитрий песков, международный уголовный суд
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Международный уголовный суд
Newsweek изменил название статьи о новых регионах России

Newsweek изменил название статьи, где фактически признал новые регионы России

© AFP 2023 / Richard DrewЖурнала Newsweek
Журнала Newsweek - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AFP 2023 / Richard Drew
Журнала Newsweek. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Американский журнал Newsweek изменил название статьи, в которой ранее фактически признал ДНР, ЛНР и другие новые регионы частью РФ, однако издание все еще не может определиться, какие территории считает российскими.
В понедельник журнал опубликовал статью на фоне заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что осенью у Путина планируются зарубежные поездки. Издание озаглавило ее "Путин впервые более чем за год покидает Россию, заявил Кремль". При этом президент РФ в марте и апреле этого года посетил ДНР, ЛНР, Херсонскую область и Крым, воссоединение которых с РФ Запад не признает, несмотря на результаты проведенных там референдумов. Кроме того, осенью и зимой 2022 года Путин побывал в Узбекистане, Казахстане, Армении, Киргизии и Белоруссии.
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К утру вторника материал был обновлен, уточняется, что у него новый заголовок и "больше контекста". В статье уже упоминаются визит Путина в Белоруссию и поездка в Иран в 2022 году. А сама статья называется "Путин покидает Россию впервые после смерти (Евгения) Пригожина, заявил Кремль". В скорректированной статье добавляется информация про МУС - что президент только один раз покидал Россию после выдачи "ордера" 17 марта, издание не уточняет, о какой поездке идет речь. При этом 18 марта Путин посетил Крым, 19 марта - ДНР, а 18 апреля - Херсонскую область и ЛНР. Таким образом, западное издание признает ряд новых регионов российскими.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в РФ.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинДмитрий ПесковМеждународный уголовный суд
 
 
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